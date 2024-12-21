謝龍介po大剪刀攻入議場 南市綠營批：剪斷台南的未來

立法院昨在衝突中通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案三讀，謝龍介在臉書po大剪刀攻入議場的照片，指「兵來將擋，水來土掩」，台南市議員蔡筱薇今痛批3法根本是毀壞民主憲政體制，謝龍介還說自己是撥亂反正，殊不知他手中的大剪刀剪斷的正是台南未來。

蔡筱薇說，財劃法有沒有必要修? 要回歸到實質的討論，現行統籌分配稅的計算方法，營利事業營業額設算權重達50％，而金額設算卻是以公司稅籍登記所在地計算，但多數公司總部設在北部縣市，生產工廠多設在南部，這樣就造成一個詭異的現象，南部要負擔例如空氣汙染、環境治理等外部成本，而統籌分配稅反分配給北部縣市。

蔡筱薇以台南科學園區2023年營業額全國最多新台幣1兆5246億元為例，較2021年增加4938億元，但財政部統計台南營利事業營業額僅增加457億元，南市府統籌分配稅款未享有獲配金額。

蔡筱薇痛批，國民黨團修法版本分配指標權重未充分討論、取得共識，修法後各地方政府獲配財源雖有增加，但獨厚特定縣市，尤其對南部縣市極為不利，地方相互間的分配金額差距恐仍懸殊，台北、新北、桃園、台中比起台南、高雄又會多拿300億，而中央直接被拿3千多億，等同於大型建設（捷運、高速公路等）、社福支出（育兒津貼、社宅補助、長照）直接斷頭。

蔡筱薇表示，各縣市有其區域特性，但重點應放在均衡區域發展，建立公平分配機制，照顧市民真正的需求，「財劃法」倉促上路只會繼續擴大南北差距，「重北輕南不只是過去式，更變成現在進行式。」

另外針對「憲法訴訟法」、「選舉罷免法」，蔡筱薇強調，這些法案不僅剝奪人民的基本權利，更癱瘓憲法法庭的監督功能，謝龍介與藍白兩黨的所作所為，全台灣人民將永遠記住。

謝龍介昨晚發文，如果民進黨團的好朋友們願意理性協商，平和議事，少數服從多數，多數一定尊重少數，又何須在國會殿堂上演動作片。但既然如此，國民黨團也不會懼怕，兵來將擋，水來土掩，該怎麼辦，就怎麼辦。「因為撥亂反正，也是我們對支持者所做的莊嚴承諾，赴湯蹈火，在所不惜。」今天受訪時認為財劃法讓台南1年增加200億是「大補丸」。 昨晚台南文學館前也有不少年青人站出來，民進黨市議員蔡筱薇（右二）到場支持。圖／蔡筱薇提供

商品推薦