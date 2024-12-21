財劃法修正案通過 嘉義縣長翁章梁表態盼增員額
財政收支劃分法修正案昨天深夜立法院三讀通過。嘉義縣長翁章梁今天表態，主張除了地方財政應該增加，也必須增加相對應的人力，重新檢討員額編制，否則運作恐發生問題，希望經過公開和透明的充分討論。
嘉義縣自籌財源比率是本島倒數第二，地方自籌款27.42億元，中央補助款146.06億元，僅贏過台東縣，財政狀況不佳，近年轉型為農工大縣，許多基礎公共工程與建設發展都仰賴中央經費大力支持。
翁章梁透過縣府新聞群組對外表達他的意見，他指出，財政收支劃分法已完成修法，他一直主張地方的財政應該增加，但是錢增加了，人力卻沒有增加，未來運作也會發生問題，因此員額也必須重新檢討。
翁章梁也說，過去由中央補助的經費，未來是否有其他的計算方式，還是以後將由地方自行負擔？他一貫的立場就是「這些都必須經過公開和透明的充分討論」。
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