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財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

財劃法三讀 台大校長：希望不影響高等教育經費

中央社／ 台北21日電

立法院三讀修正財政收支劃分法，中央將大幅增加釋出新台幣3700多億元給地方政府。台大校長陳文章今天說，台灣高教投資力道已較鄰近國家小，希望這次修法不會影響到高教經費。

立法院會昨天在朝野激烈攻防後，三讀通過財政收支劃分法，中央施政規劃，包含國防、民生、交通建設等多項計畫經費恐面臨刪減。

台灣大學今天召開校務會議，校長陳文章會後接受媒體聯訪，被問及對財劃法的看法。他說，後續還要觀察政府的規劃，但他個人希望，不要影響到高等教育經費。

陳文章表示，政府雖有努力加強補助高等教育，但力道和鄰近競爭國家相比，還是比較少。台灣最重要的資源就是人才，之所以會有被稱為「護國神山」的產業，也是透過長期投資教育而來，如果未來力道不足，勢必會有影響。

陳文章建議，人才培育的財務規劃，應有多年期的明確計畫，不能一年、一年審經費。政府跟大學、產業端應有更好的溝通協調，共同規劃未來5到10年的願景和藍圖。

且他說，這不僅事關教育部，也與國科會、經濟部等都相關，應該要從比較高的層級，設置固定的工作小組，定期聚會來討論，現有的大學校長會議機制並不足夠。

除了高等教育，陳文章也期盼高教與中學有更好的連結，他並說，台大已經有新的規劃，預計在下一次校務會議中提出。

媒體問及台大有無與其他學校併校的計畫，陳文章表示，目前沒有收到任何的提案，但台大目前有很多事要做，包括徐州路的校區要做國際政經學院、竹北校區要規劃新形態的創新創業園區等，把相關軟硬體做好，就須投入很大的精力。

台大 財劃法 陳文章

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