財劃法修正案三讀通過 黃敏惠：盼中央給予額外加權

財劃法修正案昨天深夜立法院三讀通過。嘉義市長黃敏惠說，嘉義市有滿滿的計畫，一直欠缺中央的支持跟鼓勵。中央既然不能公平對待各縣市，就應該要把資源下放給地方，中央分配財源時，更要注意地小人稠的省轄市特性，給予額外加權。

黃敏惠說，有了新的財源，將可以加速地方建設的推動。也希望中央能兼顧各縣市的發展特性，以及中央政策以後能夠全部由中央買單，不要因為修法的關係，而在分配方式有所偏頗，或增加地方配合款比率，進而影響地方發展。

市府表示，嘉市鐵路高架化案2004年前總統陳水扁到嘉市，承諾地下化轉高架化，經費由中央全額負擔，但中央卻沒有兌現承諾，到今年底，嘉市支付鐵高配合款已達近24億元。

黃敏惠曾當面向前交通部長林佳龍請命，未獲正面回應，淚灑現場，不只向林佳龍請命，前行政院長陳建仁、前交通部長李孟諺到嘉市，黃敏惠都把握機會，請中央兌現承諾，全額負擔鐵高工程款；市議會也多次高分貝砲轟中央承諾跳票。

財稅局說，嘉市鐵高地方配合款經費高達近48億元，對地方來說是沈重財政負擔，影響地方建設進行，因中央未全額補助，市府只能移緩就急，勢必排擠其他重要政事支出，每項支出都左支右絀。

副市長林瑞彥6月間參加立法院財劃法公聽會指出，應提撥一定比例平均分配各地方政府、重新檢討收入支出（中央權責中央負擔）、一併檢討一般性補助款的分配、應給予省轄市額外比例加權、年度統籌款未分配數（含特別統籌）應全數再分配給地方。

商品推薦