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財畫法修正通過 徐榛蔚：為花蓮建設提供更多助力

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚。圖／縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚。圖／縣府提供

財政收支劃分法修正案昨在立法院三讀通過國民黨版本，財政部估釋出3000多億給地方，花蓮縣長徐榛蔚表示，地方財源將更加充沛，為花蓮建設提供更多助力。

徐榛蔚今天在臉書發文表示，財畫法通過，地方財源將能更加充沛，可為花蓮的建設提供更多的助力，她與縣府團隊也會持續為花蓮的建設努力。

徐榛蔚 財劃法

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