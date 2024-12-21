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影／財劃法修正台南1年可多200億 謝龍介：是「大補丸」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨立委謝龍介今天參加國民黨台南市黨部130周年黨慶活動，對於財劃法修正案通過，他表示，台南市每年可以多200億是大補丸。記者吳淑玲／攝影
國民黨立委謝龍介今天參加國民黨台南市黨部130周年黨慶活動，對於財劃法修正案通過，他表示，台南市每年可以多200億是大補丸。記者吳淑玲／攝影

國民黨立委謝龍介今天參加國民黨台南市黨部130周年黨慶活動，在受訪時說，財政收支劃分法通過後台南市可以增加200億自主財源，這對台南市從縣市合併，最困難的兩個財政縣市合併到今天，這是一個「大補丸」。

謝龍介說，賴清德總統在當台南市長的時候他也講財劃法一定要重新修正，否則就是中央集錢和集權，所以可以看出這個財劃法對台南市未來的財政有很大的幫助，可以做一些長期規劃的一些建設，至於說台南市是六都最少，本來台南市就是六都人口最少的，這個是很務實，且台北市首都的3%也沒有了，這都可以談。

謝龍介說，因為執政者不願意拿出版本財政部也不願拿出版本，所以沒辦法各縣市的討論，但不會只針對台南市，國民黨15個縣市執政，台南、高雄國民黨也有機會執政，中北部民進黨也可能執政，這是一個長久的財政收支劃分法的制度，沒有所謂的針對什麼縣市。

謝龍介表示，黃偉哲市長也支持啊，能多能少對台南市來講，各位想想看，台南市幾乎財政最困難的一個縣市了，1年多了將近200億，「我坦白跟大家講，這個已經是史無前例了」，台南市未來要不要脫胎換骨，過去賴清德總統當台南市長所做的一些規畫能不能付諸實現就是財政問題，未來這個都是能夠打破的。

謝龍介 財劃法 賴清德 黃偉哲

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