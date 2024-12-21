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財劃法地方預算將增3千億 台大校長盼不衝擊高教經費

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今舉行校務會議，校長陳文章表示，希望財劃法修正，不要影響到高等教育經費。記者許維寧／攝影
國立台灣大學今舉行校務會議，校長陳文章表示，希望財劃法修正，不要影響到高等教育經費。記者許維寧／攝影

財政收支劃分法昨天在立法院會闖關，漏夜審議下拚三讀，中央分配款恐少掉3000多億。國立台灣大學今舉行校務會議，校長陳文章表示，台灣相較鄰近競爭國家，對高等教育的投資經費已有待加強，希望財劃法修正，不要影響到高等教育經費。

國民黨團昨日提出修正動議，把原版本的所得稅收入25%降為11%，中央原先需多分給地方5700多億，降為3000多億，且也取消首都稅3%。

台大今天舉行校務會議，陳文章接受媒體會後聯訪時，被問到是否擔心財劃法修正影響教育經費？陳文章表示，財劃法修正還是要看政府怎麼規畫，但過去就曾提及，我國政府對高等教育補助有待加強、力道不足，和鄰近競爭國家相比資助還是偏弱，也希望本次財劃法修正，不要影響到高等教育經費。

陳文章也特別強調，希望政府提出多年期如5到10年的計畫，且政府、大學、產業界可有一工作小組固定聚會，討論科學研究與技術發展，且有些計畫還可能牽涉到經濟部、國科會等，高等教育若要往前，政府和學校應有良好的勾通協調機制，並配合長期的藍圖投入經費。

陳文章說，人才是台灣最重要的資源，因為過去的政府長期投資教育，才能長出現在的護國神山產業，政府理應加強教育投資，也相信每個政治團體都願意為台灣的大學努力。

再者，陳文章也說，高等教育辦得好不好跟中學端有關，台大也規畫向下連結高中端，希望未來繼續努力，預計於下一次校務會議將提案說明。

排黑條款 選罷法

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