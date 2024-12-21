影／財劃法修正後台南增幅比竹彰少 黃偉哲：吞不下這口氣
立法院昨晚深夜三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，台南市長黃偉哲上午透過市府新聞處對外表示，非常遺憾在野黨透過不民主的程序，強行通過，而且不符合公平正義的財政收支劃分法，這部分，「我絕對沒有辦法吞下這口氣，所以我相信台南市民也一定無法接受」。
黃偉哲說，不管是人口或者是面積，試算結果，台南市增加的幅度居然還輸給新竹市也輸給彰化縣，這是沒有辦法忍受、無法接受的，那所以說這是一部重東輕西、重離島輕本島、重北輕南部的財政支劃分法，台南市民無法接受，台南市政府也全力反對。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言