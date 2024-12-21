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批拿總預算當遮羞布 柯建銘：傅崐萁長得像不像習近平？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天通過選罷法等三大爭議修正案，接下來在野黨可能持續挾總預算案牽制民進黨。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，國民黨什麼事情都敢做，拿總預算當遮羞布，並酸國民黨團總召傅崐萁像不像大陸國家主席習近平？像不像匪幹？

柯建銘表示，選罷法等三法案通過後，國民黨接下來什麼事情都敢做，先通過想要的法案，再來就是修理總預算，假裝仁慈協商，國民黨不要再演了，耍詐搞這套，台灣人民會看不懂嗎？先把國家滅亡，才說要推動民生法案、好好審總預算，只是當成藉口跟遮羞布。

柯建銘說，傅崐萁在耍詐，兔死狐悲還在搞這套，先把國家搞到滅亡，還說要好好弄幾個民生法案、好好審查預算，實際上傅崐萁都敢明目張膽到中國領旨，「你看傅崐萁長得像不像習近平？像不像匪幹？」

國民黨質疑，綠營若聲請憲訴法釋憲，恐涉及利益迴避。柯建銘嗆，「國民黨到底是不識字，講什麼鬼話，憲訴法通過後，所有釋憲的案子都沒辦法處理，都是合憲，聲請釋憲案都沒有用，藍營真的知道通過法案的內容嗎？去問不識字的花蓮王傅崐萁，我們還有釋憲空間嗎？」

傅崐萁 排黑條款 柯建銘 選罷法 釋憲

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