賴清德批3法案 黃國昌反酸：不合他意就搞國會戒嚴

立法院昨三讀通過選罷法、財劃法、憲訴法，民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，民進黨從前天深夜企圖暴力癱瘓國會，身為主席的賴清德竟有臉批評三讀通過法案，對賴清德而言，沒有應不應該遵守法律，只有想不想遵守，「一不合他意，就直接在國會裡搞戒嚴」。黃更指，賴清德不願與民意站在同一邊。

黃國昌表示，昨民眾黨履行黨主席柯文哲競選時對選民的承諾，完成財劃法修法，讓地方自治的財政基礎更為健全，這項修法的結果均在反映多數民意所期待、也是多數民選國會議員的共識。

黃國昌說，令人遺憾的是，從前天深夜開始民進黨企圖用暴力方式癱瘓國會、搞戒嚴，對於如此荒唐行徑，民進黨不但沒向社會道歉，賴清德竟還有臉批評立法院三讀通過的法案，「未經過實質朝野協商的正當程序」，賴清德當過多屆立委，難道連「立法院職權行使法」是如何規定，都搞不清楚？

黃國昌細數2019年民進黨強行通過公民投票法修正，從提案逕付二讀到三讀通過，快速用一個月的時間，未曾實質討論，就把公投鎖回鳥籠，過去主張支持公投綁大選的賴清德一言不發；2022年民進黨強行通過為貪汙除罪的會計法99-1修正，才是真正毫無討論、未經實質協商、背離民意所向，「怎麼沒看過賴清德吭過一聲？還是因愛將馬永成因此除罪，暗自竊喜？」

黃國昌說，賴清德對國會三讀通過法律的極度蔑視，從行政院對原住民禁伐補償金、NCC組織法的態度暴露無遺，對賴清德而言，沒有應不應該遵守法律，只有想不想遵守，只有一不合賴清德的意，就直接在國會裡搞戒嚴。

「賴清德不願與民意站在同一邊。」黃國昌強調，意圖用欺瞞恫嚇、操弄人民情緒、破壞民主法治的方式踐踏民主憲政，有這種不負責任、只想專制獨裁的政府，是國家極大的悲哀。

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