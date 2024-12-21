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立院大亂鬥 游錫堃看書法展指著「那知是淚還為血」作品...沒說話

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
林佳龍今天率民進黨與台聯黨卸任立委組成的「台灣綠色立委聯盟」，赴宜蘭參觀游錫堃主辦的「台灣民主尋蹤書法展」。記者陳敬丰／攝影
林佳龍今天率民進黨與台聯黨卸任立委組成的「台灣綠色立委聯盟」，赴宜蘭參觀游錫堃主辦的「台灣民主尋蹤書法展」。記者陳敬丰／攝影

立法院昨天三讀通過選罷法、憲訴法與財劃法三大案修正案，藍綠白立委上演國會大亂鬥，拉扯、壓頭、潑水，朝野衝突再升溫。立法院前院長游錫堃、外交部長林佳龍今天都對此表達痛惜，游更是指著一幅書法作品「那知是血還為淚」，意味深長。

林佳龍今天率民進黨與台聯黨卸任立委組成的「台灣綠色立委聯盟」，赴宜蘭參觀游錫堃主辦的「台灣民主尋蹤書法展」，包含考試院前院長姚嘉文、前駐希臘代表郭時南、10多名卸任立委與立委家屬共40多人共襄盛舉。

媒體詢問游錫堃，作為立院前院長，對昨日的國會亂象有何看法，游搖頭表示自己已經退休不宜多說，「全台灣2300萬人都有資格表示看法」；他接著走到一幅書法前，該書法是詩人莊太岳所作「題蔣渭水遺集」、書法家陳清海所書。

書法最上頭是斗大的「熱淚」兩字，下方則是全詩：「心血拋餘為愛羣，紛紛熱淚灑成文，那知是淚還為血，一片糢糊辨不分。」游錫堃並未直言自己的想法，但特地指著這幅書作展示，其中意味頗堪玩味。

林佳龍則在致詞時說，看到昨天國會的情況，「有點心痛」，但是民主就是這樣，隨後引用台中市前議員劉文雄說過的話，「千辛萬苦不轉彎，一心一意為台灣」。會後記者詢問林是否有更進一步的說法，他搖頭不願表示意見。

外交部長林佳龍不願對昨日國會亂鬥發表意見，但致詞時表達心痛之意，並引用名言「千辛萬苦不轉彎，一心一意為台灣」。記者陳敬丰／攝影
外交部長林佳龍不願對昨日國會亂鬥發表意見，但致詞時表達心痛之意，並引用名言「千辛萬苦不轉彎，一心一意為台灣」。記者陳敬丰／攝影
立法院前院長游錫堃並未明說對立院亂鬥的看法，但特別展示「台灣民主尋蹤書法展」中的一幅書法，上頭斗大的「熱淚」兩字，意味深長。記者陳敬丰／攝影
立法院前院長游錫堃並未明說對立院亂鬥的看法，但特別展示「台灣民主尋蹤書法展」中的一幅書法，上頭斗大的「熱淚」兩字，意味深長。記者陳敬丰／攝影

排黑條款 林佳龍 游錫堃 選罷法

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