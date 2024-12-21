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綠揚言窮盡手段擋三大法 藍回嗆：若不公布賴總統帶頭違法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院20日上午上演主席台爭奪戰，朝野立委發生激烈推擠衝突。圖／聯合報系資料照片
立法院20日上午上演主席台爭奪戰，朝野立委發生激烈推擠衝突。圖／聯合報系資料照片

立法院會昨日在朝野衝突下通過三大法案，民進黨已經表明，將窮盡一切的救濟手段。國民黨立院黨團書記長林思銘今表示，除非賴清德總統違法不公布立院昨天通過的法案，不然新法已經明定，參與評議大法官不得低於10位，以目前大法官僅有8位的情況，根本無法裁定。

綠委19日晚上破窗進入議場占據，昨日議場被全面封鎖出入口。藍白聯手強力排除，讓選罷法、憲訴法與財劃法等修正案三讀通過。

林思銘說，三讀通過之法律，條文內容經核校無誤後，依憲法規定，送總統及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布。因此，如果昨天通過的三項法案賴總統不公布，就是違法。

林思銘說，只要新法公布實施，依照憲訴法修正後的規定，憲法法庭參與評議的大法官人數不得低於10人，但目前僅剩8名大法官，且新的大法官被提名人充滿爭議，恐全數封殺，民進黨將無法再透過憲法法庭阻擋新法。

國民黨立委賴士葆則說，民進黨要提釋憲，難道大法官敢宣告憲訴法違憲嗎？這有利益迴避問題的。假設要宣告選罷法修正部分違憲，是以什麼依據宣告違憲？這次只是連署加嚴。閣揆假設不願副署，會有「憲政風暴」，絕對影響總預算。

然而，本會期尚有部分行政部門已表態有疑慮的爭議法案待通過，例如就業服務法修正草案，凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表可直接聘外籍看護。老人福利法修正草案則是，針對65歲以上老人近一年綜合所得稅未達20%者，由中央統一補助其健保費，以落實平等原則。民進黨是否可能升高對抗等級，國民黨的因應之道成關鍵。

林思銘說，經過這一仗，大家都看得很清楚，如果民進黨繼續用占領主席台，不讓議事用民主方式進行，國民黨態度一致，只要民進黨霸占主席台，就是「強力排除」，讓議事順利進行，法案能夠順利通過。

賴士葆說，這幾次議事攻防已經證明，可以直接證明，昨日黨團大會有人提過是否乾脆將綠委關在裡面，他跟國民黨立委徐巧芯等都主張攻堅，他觀察後覺得國民黨戰鬥力比民進黨強太多，綠營能打的、肯打的就那麼幾個，也讓民進黨知道玩過去那套已經不靈光。民進黨比人頭、比拳頭都輸，那就乖乖按照議事規則，不要動手。經過昨天攻防，大家更有信心。

民進黨 財劃法 賴清德 選罷法

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