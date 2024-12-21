綠營竭盡所能反制三大修法 釋憲必要但也憂陷新政治僵局

立法院昨三讀修正選罷法、憲法訴訟法與財劃法，民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項法案窮盡一切的救濟手段，行政院長卓榮泰強調會捍衛憲政秩序。據了解，府院黨尚未具體討論救濟或反制方式，但任何可能性都不排除，其中聲請釋憲是最初步也是必要的手段，但也擔心，若在野訴求大法官對涉己案件應迴避，恐將陷入新的政治僵局。

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，總統府有總統的高度，行政院也有其高度，民進黨團會站在立院立場，提出相關救濟方式，這是目前能向外界報告的。但柯建銘也強調，「我們會竭盡所能，思考任何可能方式」，包括大家所談的行政院是否不副署法案，要尊重總統及行政院長。

民進黨立委李柏毅表示，民眾不會接受選罷法，將要提出釋憲。林俊憲表示，財劃法對中央行政部門運作將造成嚴重衝擊，行政院長應考慮拒絕副署，阻止惡法施行。

據了解，目前民進黨團「會有動作」方向明確，但「如何動作」還沒進行討論，也尚未有共識。幾位民進黨立委發言都屬個人意見，包括林俊憲拋出，卓榮泰可考慮直接不甩財劃法的想法，也並非代表賴總統想法。

民進黨人士分析，立院黨團對於法案的救濟手段別無他路，就是釋憲一途，接下來的爭議點可能會是，若對憲法訴訟法提出釋憲，大法官有無迴避問題？在野黨勢必會主張，大法官應迴避涉己事務。

該人士說，綠營內層沙盤推演，縱使大法官近年所做釋憲對綠相對有利，但財劃法、選罷法，要被宣告違憲的機率相對不高，憲法訴訟法較有機會，但藍營若打出「大法官應迴避」這張牌，將是新的政治僵局議題，如何處理要審慎以對。

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