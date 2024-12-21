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立院通過三法案 周春米憂影響重大建設 要立院懸崖勤馬
針對立法院通過三法案，屏東縣長周春米今日上午在公車司機表揚大會上時表示，看到立法院進行審議財政收支劃分法修正案，很多不符合現代民主程序的議事運作，委員會沒有討論，議場內也沒有討論，看了讓人很傷心難過。
她說，財劃法通過後，依照版本結論可以看到六都與非六都的差異，擔心未來會分配公平，也擔心將來中央是否有足夠的財源，來挹注屏東的重大公共建設，包括高鐵、高屏二快等，也很擔心影響小孩教育基金、長輩的長照，還有健保。
她抨擊這樣的財劃法不僅沒有民主程序討論，結果也不會讓台灣的財政秩序更好，很擔心屏東很多重大公共交通建設無法如期完成。她建議行政院要提覆議，走民主程序，展現最大民主聲音，也希望立法院懸崖勤馬，好好討論，了解地方需求，什麼對鄉親才是最重要的，不要一意姑行。
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