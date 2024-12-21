立院衝突「民進黨暴力無效了」 朱立倫呼籲賴清德：這2天好好想想

國民黨主席朱立倫上午出席台南市黨部130周年黨慶在聯訪時表示，昨天對台灣民主是非常重要的一天，在多數民意支持下，通過選罷法、憲訴法，還有最重要的財劃法修正案。

朱立倫說，未來對選罷法可減少偽造造假，和選統選舉一樣，連署罷免必須有身分證明，不會有造假情形出現；憲訴法對重要違憲宣告提高到9席大法官。

朱立倫強調，最重要的是財劃法，25年來縣市長最期待的，中央拿75%，地方25%，如今中央65%，地方35%，多出3000億元讓地方政府老舊校舍改建，設立嬰幼兒公共托育中心，增建體育設施，做好交通建設，福國利民，讓全台一起發展，中央今年超收預算逾5000億元，才拿3000多億元給地方，何況中央手中還握有1兆多元經費。

他呼籲賴清德以台灣長治久安為念，而不是以民進黨一己之私及個人權力做考量，這2天好好思考一下，讓台灣民主向前進步，「台灣是要數人頭，立法院是要用表決方式，而不是民進黨用暴力想要打破人頭方式」，台灣民主才能向上提升。

朱立倫在對黨員致詞時也重申，台灣已是民主時代，難道要民進黨贏才是民主，民進黨做主才是民主，少數要服從多數，多數尊重少數；民進黨政府要用暴力打破人頭、動用側翼攻擊是沒用的，國民黨一定戰到底，為中華民國和台灣打拚。

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