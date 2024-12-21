爭議法案還沒完 立院本會期朝野恐將再掀戰火

立法院昨為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。不過第11屆第二會期的爭議法案尚未結束，包括選罷法就仍有「罷免票須高於當選票」需處理。

選罷法昨三讀通過罷免連署加嚴條款，不過，選罷法還有另一修正草案，國民黨立委許宇甄等39人提出修正條文為，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數超過被罷免人當選得票數並達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。許宇甄認為，現行罷免制度尚有缺失，包括成案條件低、通過門檻低。

此修正草案也遭民進黨立委群起反對，就連中選會主委李進勇也說，這個立論有問題，如通過修法，台灣會創下在全世界獨一無二的罷免制度。不過12月16日內政委員會在輪值召委徐欣瑩主持，封鎖會議室、阻擋民進黨立委進入，火速將「罷免票須高於當選票」送出委員會。

民眾黨立院黨團本會期力推「揭弊者保護法」，原本此案已排入院會討論事項，但昨晚因超過議場法定時間，最後未能審查到。民眾黨團總召黃國昌強調，早在2017年前總統蔡英文就承諾要通過，這不僅是當時司改國是會議的結論，也是國際反貪腐公約指出要承擔的國家義務，民進黨為掩飾執政下弊案，讓吹哨者不敢出來吹哨，「本會期一定要通過！」

另預計明年4月30日將上路的國土計畫法也備受矚目，朝野立委計提出27個不同版本的修正草案，多數盼能延長上路時間，從2年至4年不等，甚至也有綠委認為應該等到有完整配套再上路，不過內政部長劉世芳仍堅持要如期上路，至今未有共識。

其他還有，國民黨方面提出或使行政部門認有「窒礙難行」之處的法案，包括國民黨立委羅智強、翁曉玲等提案修正「衛星廣播電視法」，事涉中天新聞台關台後之權益問題。

國民黨立委林思銘、蘇清泉等提案修正，涉及警消人員退休採更優所得替代率的「警察人員人事條例」，警、消、海巡、移民、空勤、航測人員退休所得替代率比照國軍，退休待遇之計算標準，比照現職人員待遇標準計算，並隨在職人員薪俸調整。

國民黨立委張嘉郡等提案修正就業服務法第46條，凡年滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表可直接聘外籍看護等。 立法院昨為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。不過第11屆第二會期的爭議法案尚未結束，包括選罷法就仍有「罷免票須高於當選票」需處理。圖／聯合報系資料照片

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