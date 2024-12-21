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立法院通過財劃法修正 桃市府：感謝把餅做大

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園議員凌濤在臉書提出對立法院通過財劃法修正案的看法。圖／凌濤臉書
桃園議員凌濤在臉書提出對立法院通過財劃法修正案的看法。圖／凌濤臉書

立法院通過財政收支劃分法修正案，桃園市議員凌濤指出，現行的財劃法多年未修正，有許多不合理的地方，如果按照立法院通過的版本，桃園市未來中央統籌分配款和一般補助款可以從現在的440億元增加259億元，不過桃園現在推動的軌道等重大公共建設，至少還需要1642.59億元，財力仍然吃緊。

凌濤指出，何況立法院修正通過的財劃法版本，很可能還要再面對行政院提覆議等程序杯葛，是否能實施還有很大的挑戰。

桃園市政府財政局表示，立法院通過的財劃法版本內容因為後續又綜合各方一些意見，需要看到版本詳細內容，包括媒體報到中央會給地方多3753億元分配款的依據和計算方式，才能了解桃園市未來的統籌分配款和一般補助款能增加多少，不過還是很感謝修正版的財劃法，把整個財源的餅做大。

財政局認為立法院通過的「財政收支劃分法」修正案，已優先達到各界對擴大中央統籌分配稅款規模的期待，也可進一步提升地方政府財政自主性。至於未來中央需釋出給各地方政府的財源，因涉及公式分配機制尚待與財政部進ㄧ步討論後才能確定，目前仍待中央盡速確定分配機制，期待未來透過中央釋出的財源，能大幅提升桃園未來重大建設的推展與施政量能。

對於賴清德總統評論立法院通過財劃法修正版本，提到112年度的收支賸餘（各縣市總和）達到648億元，桃園市府官員說明，桃園市近年支出大於收入，主因是各項重大建設都在推動，先前爭取到多項前瞻計畫，每一個計畫中央是部分補助，即時補助超過50%，地方還是都要自籌配合款，尤其是軌道建設動輒數百億元的自籌款，財務負擔沉重，因此一直希望中央修正財劃法把餅做大。

凌濤今天在臉書發文，桃園作為成長中的城市，也是六都中唯一人口正成長，從2014年到現在人口增加30萬，成長六都第一，但獲得的中央統籌分配稅款以及一般補助稅款，每次都是吊車尾，升格後財源分配顯然沒有跟上。他當選議員第一次的總質詢，到今年兩度針對25年沒修正的財劃法發言，強調修正案對桃園的重要。桃園明年的統籌分配款加一般補助款也只有440億一樣六都墊底；然而從公托、社宅、校舍補強，乃至於鐵路地下化、捷運與道路瓶頸工程、美術館補強工程、雨水下水道等重大建設，未來5年至少還需要1642.59億，才能讓桃園能脫胎換骨，成為直轄市的生活及城市發展規格。

凌濤指出，立法院財劃法修正版本如果能夠實施，未來桃園市的中央統籌分配款將多增加259億元，議會一樣會嚴審預算，讓每一筆錢都花得精準，讓每位市民生活更加舒適便捷，桃園發展更為快速。但是還是要防止民進黨執政的行政院將奧步百出，包括行政院提覆議，甚至堅持大法官釋憲，玩老招企圖阻礙民意；另外就是民進黨續推大罷免轉移外交內政頻頻失利的焦點。

賴清德凌晨在臉書發文，指立法院強行通過財劃法修正案等3項法案，是沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。但民主的紛爭，要用更大的民主來解決，未來希望人民一起匯聚更大的力量，守護民主台灣。

賴清德表示財劃法不是數字和公式的算計，是真真切切影響到每一個人的生計。民進黨執政後，中央不分顏色，透過統籌稅款及補助款等財源挹注地方，自民國103年度的5486億，大幅成長到114年度達1兆151億元，地方政府的財政狀況也明顯好轉，112年度的收支賸餘達到648億元。

總統賴清德今天在臉書評論立法院通過財劃等3法案的看法。圖／總統賴清德臉書
總統賴清德今天在臉書評論立法院通過財劃等3法案的看法。圖／總統賴清德臉書

排黑條款 財劃法 選罷法

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