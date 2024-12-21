賴清德批國會過3法案 李彥秀：失言失職又失格

立法院昨三讀通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法等修正案，賴清德總統今凌晨1時許在臉書表示批評之意。國民黨立委李彥秀轟賴清德說法，失言、失職，又失格，對台灣民主發出戰書，用「拒絕副署」、「拒絕公布」違反憲政主義精神的作法，將自食惡果。

賴清德表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立；甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義，「這是沒收了民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦」。

李彥秀說，賴清德談話，真的是失言、失職，又失格，民主沒有誰大誰小的問題，民主就是用憲政程序解決政治的分歧，民主就是用數人頭解決社會的爭議，難道民主真的就是民進黨作主？只有民進黨51席立委才叫做民意？難道民主不但是要多數尊重少數、還要多數服從少數？難道只有賴清德當總統，國會成為賴清德的橡皮圖章才叫做民主？賴清德作為國家領導人，對於民意的漠視，對於民主的無知，對於憲政的獨裁，讓人瞠目結舌。

李彥秀表示，民進黨就是民主最惡質的示範，國會依據職權修改法案就是民主機制，國會就是合議制，難道民進黨要重回暴力路線，賴清德要化身為「暴力賴皮」嗎？難道在賴清德眼中，只有打破立法院窗戶，用三秒膠破壞鑰匙孔，綠委剪開柵欄，慫恿人民推倒警方護欄，才是民主嗎？把暴力當民主，把破壞當民意，把恐嚇當民權，把杯葛當討論，請民進黨看看自己過去在國會多數時，又是如何通過法案、如何通過預算，當時怎不見賴清德出來說話，民進黨的墮落，賴清德的無能才是對民主最大的羞辱。

李彥秀批，賴清德的發文，根本就是對台灣民主發出戰書，謊話連篇。賴清德說「從未反對修財劃法」，但是行政院卻說「現行版本就是最好的版本」，根本就是欺騙人民，玩弄輿論。賴清德急了，忘記自己總統的角色與身份，忘記「當家不鬧事」的教訓，為了轉移外交失利、內政失序、大失民心的輿論焦點，不斷製造朝野對立，不斷挑起社會衝突，付出高昂的政治與社會成本，只為獲取政黨與個人利益，用心惡毒。

李彥秀提醒民進黨，民主的問題，請用民主的方式解決。國會改革法案，民進黨都不敢採用「拒絕副署」、「拒絕公布」的獨裁奧步，民進黨如果對選罷法、憲訴法、財劃法有意見，應依循國會改革法案時的民主程序，提出覆議、聲請釋憲，甚至提出公投，用「拒絕副署」、「拒絕公布」違反憲政主義精神的作法，擴大朝野衝突、憲政爭議、社會對立，最終將自食惡果。

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