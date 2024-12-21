賴清德批在野無視民意 游淑慧舉廢死反嗆：為何不為民申冤？
立法院自昨天朝野激烈肢體衝突後，經過表決大戰，在野在人數優勢下，通過選罷法、憲訴法及財劃法三大案。賴清德總統凌晨即在臉書表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立。議員游淑慧今反嗆，大法官對於廢死的釋憲，是來自0.01%死刑犯的聲請。
針對憲訴法，賴總統說，世界民主國家的憲法訴訟制度，都是為了捍衛人民權利的最後救濟，守護國家法治最後一道防線而生；而台灣憲法法庭所受理的案件，就有99.1%來自人民聲請。強行通過的憲訴法，以立法凌駕司法，用不合理的門檻，實質架空憲法法庭的運作，侵害司法獨立，更封殺人民最後保障和救濟的一絲生機。
游淑慧反問「可是賴總統，大法官對於廢死的釋憲，是來自0.01%死刑犯的聲請」因為大法官的釋憲，讓99.1%人民渴望司法公平正義的聲音被漠視。
游淑慧說，「您可以擔任您的摯友潘孟安母親喪禮的點主官，給他兒孫賜福，卻不願擔任人民的包青天，為民申冤、傾聽民意，「糾正這種自我意識形態強烈的大法官們」。
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