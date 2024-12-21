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賴清德轉成「清鳥宗」 凌濤：要關注三大奧步

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法，桃園市議員凌濤今表示，須防民進黨出奧步，要關注賴清德總統「清德宗」會不會持續結合青鳥，轉變為「清鳥宗」，三大奧步就在眼前。圖／聯合報系資料照片
立法院昨三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法，桃園市議員凌濤今表示，須防民進黨出奧步，要關注賴清德總統「清德宗」會不會持續結合青鳥，轉變為「清鳥宗」，三大奧步就在眼前。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法，桃園市議員凌濤今表示，須防民進黨出奧步，要關注賴清德總統「清德宗」會不會持續結合青鳥，轉變為「清鳥宗」，三大奧步就在眼前。

針對3法案修正案三讀通過，凌濤說，桃園作為成長中的城市，也是六都中唯一人口正成長，從2014年到現在，成長了30萬的人口，是六都第一，但桃園獲得的中央統籌分配稅款以及一般補助性稅款，每次都是吊車尾，升格後財源分配顯然沒有跟上。

凌濤表示，他從上任第一次的總質詢，到今年兩度針對25年沒修正的財劃法發言，極力強調修正案對桃園的重要性。桃園明年的統籌分配款加一般補助款也只有440億。而桃園從公托、社宅、校舍補強，乃至於鐵路地下化、道路瓶頸工程、美術館工程、雨水下水道，至少還需要1642.59億，讓桃園能脫胎換骨，成為直轄市的生活及城市發展規格。

凌濤提到，昨深夜法案通過，他感到非常欣慰，未來將多增加259億，會嚴審預算，讓每一筆錢都花得精準，讓每位市民生活更加舒適便捷，桃園發展更為快速。

凌濤也提到，然而三大法案過關，贏了一場大戰役，但戰爭還沒有結束，民進黨未來還將奧步百出，「清德宗」會不會持續結合青鳥，轉變為「清鳥宗」，值得關注，三大奧步就在眼前。

凌濤說明，一是針對法案行政院可能又覆議，其後賴清德若堅持大法官釋憲，就是玩老招，企圖阻礙民意。二是民進黨續推大罷免轉移外交內政頻頻失利的焦點。三是透過青鳥「求職大會」干擾各縣市政府及民意代表施政及檢驗，阻礙各地發展。

凌濤強調，民主就是民意做主。接下來路途還艱辛，立法院還要繼續對抗民主獨裁，及民進黨任何試圖採取「民主戒嚴」的舉措。我們雖樂觀但也謹慎，通過民進黨近期的奧步。他深知賴清德不會服輸的，但民意將不准許賴清德恣意妄為，只要對人民有利的事，國民黨也絕對與多數民意一起戰到底。

排黑條款 選罷法

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