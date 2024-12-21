財劃法通過 行政院長卓榮泰：未來地震、颱風來臨 地方自己面對

立法院通過財政收支畫分法修正案等三案，行政院長卓榮泰今天表示，中華民國政府體質已經改變，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權力也斷線；若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，政府會努力從憲政秩序恢復憲政體制運作。

卓榮泰今天到花蓮視察北回線小清水溪橋西正線通車狀況，細數4月花蓮地震後，中央匡列重建經費逾285億元，災後一個月錢就到位，投入公共工程經費136.8億，災民安置費近17億，花蓮產業振興也投入41.1億元，原住民族的各種慰問經費編列1.3億元，已執行0.9億元，花蓮旅遊補助編列10.6億元，也執行8.3億元。

他說，中央政府對每個縣市都用心積極快速有效地協助地方解決問題，但是中央政府的體質經過昨天立法院表決後已經改變，若按照昨天在立法院通過的內容，未來颱風、地震來臨，行政院沒有任何能力到各個地方，地方政府要自己非常勇敢去面對，各種建設勢必中途停擺，他極端不願意發生這樣的事情。

他說，未來行政院要用什麼樣的面貌來跟地方政府合作，必須回去好好檢討跟盤整，希望在新的結構底下努力做更多憲政上的改變，在民主政治發展過程當中，只有用下一次的民主來解決今天的問題，在憲政體制上被破壞的，只有從憲政的秩序中來恢復憲政體制的運作。

卓榮泰指出，昨天表決結果，有些人當然很喜悅，有些人很氣餒，但是行政院絕不因此失去對國家跟人民的承諾跟目標。他一直在思考「們應該思考的是贏得繼續下來的下一場的戰場的戰役，還是我們來贏得整個民主的勝利」，希望社會趕快平靜下來，冷靜理智對昨天的整個結果，重新思考真的對國家未來發展是好事嗎，還有沒有能力補救？有沒有機會挽回？

他也透露，中央政府事前做了很多努力、私下溝通，曾經一度展現出一點點希望的曙光，無奈最後還是敗在「某些個人權力追逐的想法上面」，雖然遺憾但不氣餒，會匯集更大的民主力量來改變。

他說，今天因為民主所造成的這樣的一個缺失，要從憲政秩序中來恢復憲政的體質，希望五院不要失衡，中央地方不要斷層，人民的公民權力能夠得到完全保障。

卓揆表示，會在極端困難的狀況下思索中華民國政府未來這個模式該怎麼走下去，努力導回正軌，讓國家能夠持續向前走，希望中央政府是合作的，對人民各種福利的照顧，行政院不會放手、不會放鬆也還是會做，他會負起帶領團隊繼續往前走的責任。 行政院長卓榮泰今天到花蓮視察台鐵北回線小清水溪橋西正線通車狀況。記者王燕華／攝影

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