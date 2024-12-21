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朝野激烈肢體衝突！游淑慧喊話韓國瑜：幫立院員工投保高額傷害險

朝野激烈肢體衝突後 游淑慧建議韓國瑜：幫投保高額傷害險

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立法院20日發生衝突，早上9時3分國民黨開始攻堅，9時16分成功突破防線。記者葉信菉／攝影。報系資料照
立法院20日發生衝突，早上9時3分國民黨開始攻堅，9時16分成功突破防線。記者葉信菉／攝影。報系資料照

立法院自昨天朝野激烈肢體衝突後，經過一整天下來的表決大戰，最後在野在人數優勢下，通過選罷法、憲訴法及財劃法三大案。針對過程中衝突不斷，北市議員游淑慧在臉書建議，韓國瑜院長要幫立院員工投保高額傷害險，立委要打「打他們的」，但感覺員工已經變成高危險群了。

游淑慧指出，南韓有戒嚴要抓在野黨的總統，台灣有打破玻璃爬窗的執政黨立委，南韓的短暫戒嚴，台灣的國會每天打，誰的民主荒腔走板、畫面辣眼睛？

她說，日前才提醒立委羅智強和徐巧芯，尹錫悅企圖動用軍警封鎖國會，不讓國會開議的事要借鏡，因為過去民進黨也有用大鎖鎖國會的例子，立法院該考慮修改「立法院議場規則」，開會地點不限議場內，在緊急狀況下，若於總額三分之一以上立法委員出席，且立法院長在場下，得宣布以立法院長所在地為暫時會場，召集臨時會議。

她說，這是避免僅因立法院議場被惡意占領，即可癱瘓議事。這次再次出現鎖大門、膠水封孔，不讓院會癱瘓議事。

排黑條款 選罷法

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