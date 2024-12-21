財劃法修法三讀通過 台中市財政局：仍將恪遵財政紀律

立法院院會昨深夜三讀通過「財政收支劃分法」修正案，台中市財政局表示，台中市政府一向期待中央適度擴大中央統籌分配稅款規模，市府未來持續落實開源節流。

台中市財政局說明，台中市政府一向期待中央適度擴大中央統籌分配稅款規模，增裕地方自有財源以加速建設及發展。未來市府仍將恪遵財政紀律，落實開源節流，讓珍貴的財政資源發揮最大效益。

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