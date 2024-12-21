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立法院三讀修正財政收支劃分法 高雄市長陳其邁轟蠻橫

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨黨團再修正動議版，修法前後地方獲配財源試算。圖／財政局提供
國民黨黨團再修正動議版，修法前後地方獲配財源試算。圖／財政局提供

立法院昨三讀修正財政收支劃分法，全國22縣市數千億預算重分配。高市府今指「對高雄有五大不公」；市長陳其邁砲轟對高雄不公，刻意將有利於高雄的指標調降，讓高雄分配款增加幅度在六都排名尾端，惡化南北差距、城鄉不均，批藍白「蠻橫」強渡法案。

陳其邁表示，修法過程草率、荒唐，更未經充分討論，也沒讓地方政府表達意見，甚至臨到表決前，還提出多個不同修正版本，根本沒時間討論與試算金額，就強渡法案，蠻橫通過。

陳其邁說，這次修正財劃法對高雄極度不公，刻意將有利於高雄的指標調降，讓高雄增加幅度在六都排名尾端。

「昨日這種草率修法，我無法接受，」陳其邁強調，他支持財劃法修正，也多次要求應該要納入各地方政府的意見，這種修法是將預算資源的逆分配，將更惡化台灣的南北差距、城鄉不均。

高市財政局長陳勇勝說，昨日三讀修正的財劃法對高雄有五大不公，首先是資源仍集中雙北、重北輕南修法以人口指標分配權數最高，營利事業銷售額次之，導致高雄、台南獲配金額，遠低於雙北，增加幅度六都最低，相對雙北增加幅度最高，資源分配重北輕南，使南北差距擴大。

再來，調降「土地面積指標」、對幅員較大縣市極不公平，由現行20%調降為10%，高雄市「土地面積」全國最大，是台北市11倍大，相關基礎公共服務，如公園、道路、學校、長照、日照及社會安全網等維護經費龐大，及基於人口結構因素，法定社福支出六都最高，降低分配權數，使高雄市獲配財源相對減少，影響高雄基礎公共服務量能，對市民極不公平。

陳勇勝表示，大幅調高「人口指標」、擴大城鄉差距，由現行20%調高為45%，忽視人口主要集中在城市都會區，鄉村地區人口比較少現狀，將使資源集中在都會區，鄉村地區資源依然匱乏，擴大城鄉差距。

陳勇勝指出，未考量「產業結構」及「外部成本」負擔、影響城市轉型，此次倉促修法，沒有將「淨零負擔」納入分配指標，不利高雄未來城市轉型。

高雄長久以來作為國家重工業製造基地，發電量占台電全國總購發電量20%，扮演提供全國民眾用電及推動國家經濟發展發動機角色，但所伴隨全國20%的碳排量環境成本，卻無法經由統籌分配款合理的分配，作為改善環境及安全等經費，對高雄民眾極不公平。

最後「排擠」中央政府對地方政府的補助經費，陳勇勝說，中央財政分配主要有統籌分配款、一般性補助及計畫型補助，國家稅收總額不變，若將統籌款增加補助到地方，將排擠到中央對地方政府的一般補助、計畫補助預算，嚴重影響中央協助財政狀況比較不佳的縣市的建設量能，與平衡區域發展的功能。

排黑條款 選罷法

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