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釋出3,753億元 財政部：嚴重衝擊中央財政

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
立法院20日三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，財政部深表遺憾。聯合報系資料照
立法院20日三讀通過財政收支劃分法部分條文修正草案，財政部深表遺憾。聯合報系資料照

立法院20日未經充分討論即三讀通過「財政收支劃分法」部分條文修正案，財政部深表遺憾，以114年度中央政府總預算案相關稅收推估，須增加釋出財源3,753億元，對中央財政造成嚴重衝擊，影響全民福祉。

財政部表示，財政收入劃分調整係植基於事權及支出劃分，應通盤審視事權劃分、財政情勢與調整機制之公平性與合理性，在滿足地方財政需求、落實地方自治及維護中央財政規劃能力等多重考量下，充分討論並審慎規劃，不應倉促修法。

近年來中央積極支援地方財政，持續透過中央統籌分配稅款搭配一般性及計畫型補助款挹注地方財源，114年度達1兆151億元，如今修法再增加釋出3,753億元，將嚴重衝擊中央施政能量，恐影響經建發展、社會福利及國防社會安全等施政，另直轄市及縣（市）間之水平分配公式偏重人口及營利事業營業額指標，恐擴大城鄉差距，未符調劑財政盈虛原則；如再加計一般性補助款，部分地方政府獲配財源恐將超過其歲出所需，易造成支出浪費，影響地方財政紀律問題。

財政部表示，這次修法未經充分討論，即貿然要求中央大幅增加釋出財源，不僅危及中央財政穩健，也使中央喪失調劑地方財政盈虛與推動各項重大建設及社會福利政策之能力，反而對國家不利，財政部表示，將進一步審視修法影響及對於中央施政窒礙之處。

排黑條款 選罷法

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