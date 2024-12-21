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財劃法三讀過關高雄綠營點名齊批 柯志恩回擊了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
財劃法昨天三讀通過，高雄綠營立委將矛頭指向立委柯志恩，柯志恩今早在臉書發文回擊。圖／翻攝柯志恩臉書
財劃法昨天三讀通過，高雄綠營立委將矛頭指向立委柯志恩，柯志恩今早在臉書發文回擊。圖／翻攝柯志恩臉書

立法院昨天在爭議聲中三讀通過財劃法修正案，台南、高雄將是分配款增加最少的兩個城市，遭綠營批「欺負高雄」，國民黨立委柯志恩被質疑承諾跳票，柯志恩對此表示，高雄分配款達到676億，綠營批評前請先問，行政院為何不提版本？

「財劃法」修正案昨三讀通過，中央地方稅收分配改為六四比，民進黨立委賴瑞隆指這次財劃法修正走回重北輕南老路，營業稅從過去的15％調增到30％，但全台公司多蓋在台北，廠房在地方，等於是傷害中南部；且修正案把人口當成重要比例，只會讓強者越強、弱者越弱，他並點名國民黨立委柯志恩，「如果是這樣的法案，妳講到哪裡，我就追到哪裡」。

立委邱議瑩把矛頭指向柯志恩，指當初柯志恩說不要把高雄人當「細漢的」，說會納入高雄長照、老年、工業就業人口及空汙來分配，也說三讀前會協商，但直到表決前還在更改版本。這樣黑箱、不公平的版本，會讓高雄市政受到嚴重影響，錯過轉型關鍵時機。藍營強推的財劃法通過後，高雄前進的步伐如同套上沈重腳鐐；藍營立委這種把高雄當次等城市的惡意行為，「我要以高雄人的身分，做最沉痛的控訴」！

柯志恩今早表示，財劃法三讀，高雄分配款達676億；綠營怪她不照顧高雄，但11月8日國民黨送出財政委員會的版本不是最終版本，也籲民進黨共同把餅做大，提出自己的黨團版本，另呼籲行政院提出院版，不過民進黨團始終不肯與在野黨坐下來好好談，行政院也沒有提院版方案。

她說，民進黨在高雄有8席區域立委，真認為國民黨版財劃法對高雄人不公平，為什麼除賴瑞隆提出將空汙納入分配標準的版本外，不曾看過一個完整納入空汙、土地面積、人口等的版本，「為什麼民進黨團都不做，現在卻在罵柯志恩？」

柯表示，國民黨修財劃法是真切希望地方手上能夠多有財源，好為百姓做事，賴清德總統當選第一屆縣市合併的台南市長時曾說，現行的財劃法制度讓他巧婦難為無米之炊，相信很多縣市首長也遇到此問題，因此國民黨負起責任透過國會程完成財劃法三讀，沒想到過去大聲疾呼要修財劃法的民進黨，反而回過頭來指責，真令人遺憾。

柯志恩 財劃法

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