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賴清德批國會過3法案 洪孟楷：民主不是民進黨做主

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報資料照片
國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報資料照片

立法院昨三讀通過選罷法憲法訴訟法財劃法等修正案，賴清德總統今凌晨1時許在臉書表示「無視民意」。對此，國民黨立委洪孟楷表示，賴清德不要換位子就換腦袋，無視民意的都是民進黨，民主不是民進黨做主，在內部找敵人只會讓台灣更撕裂。

賴清德說，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立；甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義。「這是沒收了民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦」。

針對賴清德說法，洪孟楷說，賴清德不要換位子就換腦袋，永遠雙標、無視民意、踐踏國會尊嚴、攻擊院長都是民進黨。

洪孟楷表示，昨天依照議事規則、及民主的表決程序，通過了選罷法、憲訴法、財劃法的三讀。身為曾經是立法委員的賴清德，卻不意外的僅站在民進黨主席的身份上發言，全國國人的民意難道沒有看見？「當民進黨的委員可以破壞窗戶、霸佔主席台、甚至為了不開會而攻擊韓國瑜院長的時候，請教總統，這就是您口中自豪的民主？民主，真的永遠都不是民進黨做主！」

洪孟楷指出，當議場被霸占、當院長步入議場遭受到十多位民進黨的委員暴力杯葛，甚至發生立院史上首例委員出手推倒院長、攻擊院長。難道這才是賴清德口中的重視民意？

洪孟楷表示，修法的過程就不斷看到民進黨透過側翼造謠，選罷法只通過連署嚴謹的版本，這是避免抄名冊連署跟死人連署。財劃法更是過去賴清德擔任行政院長、台南市長時都說要修，現在通過最終版本是中央提撥3千億元給地方22縣市依公式做平均合理分配。不要忘記，今年中央政府總預算是超過3兆元新台幣，3000億等於10分之一，9成都還是保留在中央的手中。手握九成預算，卻造謠成國防、教育、長照、社福、都不能做，到底是無能還是貪官汙吏太多不夠分？

洪孟楷呼籲賴清德，透過民主程序，能夠用票票等值的方式決定，這才是真民主。身為中華民國的賴總統，團結台灣才是您應該做的，在內部裡面找敵人，這只會讓台灣社會更加撕裂。

憲法訴訟法 排黑條款 洪孟楷 財劃法 選罷法

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