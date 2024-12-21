歷經20多年財劃法修正通過 張麗善：盼中央落實

財政收支劃分法修正案昨深夜三讀通過，中央將釋出3753億元給地方政府，雲林縣可望增加149億元財源，縣長張麗善先前多次主張修正財劃法，她表示，財劃法歷經20多年終於通過，有助改善地方基礎建設及發展，盼中央能落實三讀通過的法案。

張麗善表示，財劃法修正案三讀通過，地方政府都很開心，能夠讓地方財源更加豐沛，相信在很多的基礎建設、重大建設， 包括整個地方未來發展的趨向，都能來做通盤的檢討。

張麗善說，因為每一個縣市都是負債累累、背了很大的負債，就算省吃儉用也很難把這個負債還清，不只是財源挹注能讓我們減輕負債的負擔，也能夠增加地方的基礎建設，跟未來整個地方發展的一個規畫，非常希望中央執政黨能夠落實三讀通過的財劃法。 財政收支劃分法修正案三讀通過，雲林縣長張麗善盼中央落實。記者陳雅玲／攝影

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