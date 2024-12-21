財劃法三讀 侯友宜：地方發展更好是共識
財政收支劃分法三讀通過，新北市長侯友宜在臉書表示，等了很久，財劃法修正三讀通過，各黨派都曾提出呼籲，縱使討論過程有不同建議，但他相信，為地方發展更好是共識。
侯友宜說，新北市會繼續打拚，加速推動各項建設。正視地方需求，往前走！
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