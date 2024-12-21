賴清德批過三大案 朱立倫回嗆：是否成下個尹錫悅 在一念之間

立法院會昨天經過朝野立委激烈肢體衝突，最終選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案成功闖關。賴清德總統批評在野無視民意、悖離人民作主真諦。國民黨主席朱立倫今則貼文回嗆，指作為執政黨主席的賴清德總統，不僅對綠委意圖癱瘓國會不加制止，更不願意正面看待國會因應民意期待而做出的修法成果；朱立倫說，賴清德，是否選擇成為下一個尹錫悅，存乎他一念之間！

朱立倫說，三大護民主法案通過 全民勝利，新財劃法落實地方自治 國民黨堅定為民眾拚好日子！

朱立倫表示，昨天，即使面對民進黨的暴力杯葛，國民黨聯合所有在力量，堅守多數民意期待，修法通過三大護台灣民主法案：《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》。2024年大選後，國民黨立法院黨團肩負多數民意的期待，即使面對執政黨的暴力杯葛，必須通過所有福國利民的法案。

朱立倫說，特別是25年沒有修正的《財政收支劃分法》，所有地方縣市首長都支持修訂財劃法，過去中央政府壟斷財政預算，地方政府不分執政在野，無論地方財政壓力多大，都只能屈服於中央獨斷、偏頗的預算分配。

朱立倫表示，修訂《財劃法》勢在必行，過去幾個月以來，本黨秉持負責任的態度，不只收集所有執政縣市的意見，更參考民進黨前、現任地方首長的修法意見。為了地方政府能落實憲法規範，為了讓地方能夠快速建設發展，學者專家的意見及考量中央地方的施政需要再作修正，最終匯集成今日通過的新財劃法。

朱立倫強調，這三大護民主法案的通過，是全國民眾的期待，是全民的勝利，更是多數民意面對少數暴力杯葛的壓力下，展現捍衛台灣民主的決心。

朱立倫說，遺憾的是，在修法的過程中，執政黨的民進黨秘書長竟帶頭動員包圍在野黨黨部與國會，還有立委違法破窗施行「國會戒嚴」干擾議事正常運作，甚至有立委慫恿激動的支持者衝入國會，意圖全面癱瘓立法院。但凡這些作為，都讓民進黨「打著民主，反民主」的威權性格在國人、甚至是世界面前展露無遺。

朱立倫批評，作為執政黨主席的賴清德總統，不僅對民進黨秘書長的鼓譟、立法委員們意圖癱瘓國會的行徑不加制止；迄今，他更不願意正面看待國會因應民意期待而做出的修法成果，仍然利用言不及義的詞彙，忽略民進黨團在修法過程根本不願討論、行政院堅持不提出《財劃法》院版等「無賴作為」的事實，蓄意栽贓在野黨。

朱立倫也要奉勸賴清德主席，應該放下街頭暴力的權力魔戒，回應少數服從多數的選舉結果。台灣的民主發展，不該走戒嚴的回頭路，不僅國人在看，全世界也都盯著台灣的民主看。而賴清德，是否選擇成為下一個尹錫悅，存乎他一念之間！

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