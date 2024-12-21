不副署阻擋3法？ 吳思瑤：非常極端臆測言之過早

藍白立委昨天聯手通過選罷法、憲訴法及財劃法部分修正條文，針對有民進黨立委提議行政院不副署、總統不公布，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，法案才剛三讀通過，若直接跳到不副署或不公布，這種非常極端的臆測與判定，都言之過早，也可能會背離事實。

藍白聯手在立法院上會期通過國會職權行使修法，昨天再次合作通過選罷法、憲訴法及財劃法部分條文，吳思瑤於會後在立法院議場前受訪時表示，法案剛剛才完成三讀，且是在非常凌亂狀況通過這種拼裝車的版本。

吳思瑤說，現在的當務之急是民進黨團即刻就版本內容重新檢視，並與相關的憲政機關，包括行政院、司法院確認，針對通過版本的禍害到底是如何強大，對國家的傷害到底還有救沒救，仔細來研議與磋商。

至於行政院要不要副署，總統公不公布，吳思瑤指出，這不是立法院的權限，總統府、行政院、司法院及民進黨團會在充分討論後做出最好的因應；若現在就直接跳到不副署或不公布，這種非常極端的臆測及判定，都言之過早，也很可能會背離事實。

吳思瑤表示，這是立法院史上最悲泣、最悲憤的一天，一天內通過對人民有害、對國家有害的3大惡法。選罷法沒收人民罷免權力，憲法訴訟法癱瘓憲法法庭，財政收支劃分法掏空中央財政、破壞財政紀律，猶如3把利刃同時刺入台灣這個國家的心臟，這不是民主政變，什麼是民主政變。

吳思瑤說，惡修選罷法剝奪人民的權利，民意會對這些不適任的立委做出最終的裁判。憲法訴訟法涉及司法院的職權行使，民進黨團會與司法院討論，後續採取的補救措施或啟動其他手段，民進黨團會尊重司法院並予以協助。

至於財劃法部分，吳思瑤說，影響最大的是行政權，民進黨團會持續和行政院磋商，任何善後補救措施，不論是覆議、釋憲，民進黨團都會尊重主責機關共同討論的決定，任何後續的補救措施，都不會放棄努力。

對於媒體詢問民眾黨立委一度在審議財劃法時全員離席，藍白關係是否生變，吳思瑤表示，這再次驗證藍白合是密不通風、依舊是你儂我儂，民眾黨先前都說會提出自己的版本，最後卻都依循國民黨版的脈絡。

吳思瑤指出，藍白兩黨只有一個目的，就是打擊賴清德政府，打擊民進黨執政，藍白再討厭、再恨民進黨，也不應對人民粗暴報復、對國家殘忍傷害。

此外，民進黨立委林俊憲透過臉書指出，失序的立法，就交由行政和司法來抗衡，權力分立是最強大的武器。這3部惡法，各自有各自的應對方式。例如財劃法，將會嚴重影響中央行政部門的運作，「那行政院長是否應拒絕副署？阻止惡法施行？藍白不滿意就來提倒閣，讓民意重新洗牌見真章。」

他說，這不符合慣例，但藍白的所作所為就是要顛覆憲政，慣例已經無法約束這群人，是時候思考打破慣例了。

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