立院三讀三法案 賴總統：無視民意、悖離人民作主真諦

立法院昨三讀修正通過選罷法、憲法訴訟法與財劃法，賴清德總統今凌晨1時許在臉書表示，立法院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立；甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義。「這是沒收了民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦」。

賴總統表示，立法院是國家最高民意機關，象徵台灣的自由民主。立法院在衝突中強行通過的選罷法，剝奪人民監督國會的權利。而憲訴法和財劃法這兩項法案，是與我們每一個人都息息相關；「但都未經過實質朝野協商的正當程序，就在今天強行闖關」。

賴總統說，世界民主國家的憲法訴訟制度，都是為了捍衛人民權利的最後救濟，守護國家法治最後一道防線而生；而台灣憲法法庭所受理的案件，就有99.1%來自人民聲請。強行通過的憲訴法，以立法凌駕司法，用不合理的門檻，實質架空憲法法庭的運作，侵害司法獨立，更封殺人民最後保障和救濟的一絲生機。

至於財劃法，賴總統說，不是數字和公式的算計，是真真切切影響到我們每一個人的生計。在民進黨執政後，中央不分顏色，透過統籌稅款及補助款等財源挹注地方，自103年度的5,486億，大幅成長到114年度達1兆151億元。地方政府的財政狀況也明顯好轉，像是112年度的收支賸餘達到648億元。

賴總統說，「我們從未反對修財劃法，只要求中央、地方一起參與，讓討論更多元、讓政策更完善」。然而，立法院修正通過的財劃法，中央政府會少數千億的收入，那未來，育兒津貼誰來發？私立大學學費補助誰來補？跨縣市的治水誰來做？跨縣市的捷運誰來蓋？

他表示，如果，上述這些都還要中央來做，必然嚴重排擠國防預算。國軍的作業維持將無以為繼，國防的整體戰力將深受打擊，危害的是國家的安全，危害的是2300萬台灣人民的生命安危。

賴總統表示，這幾天，在寒風當中，有許許多多的年輕人站了出來，這些年輕人手中的燈，是台灣的民主火炬；他們挺身而出，不是為了求職，而是為了捍衛屬於人民的權利。「人民有權力監督我們不分政黨的每一個人，人民更不應該被訕笑，不該被譏諷對待」。

賴總統說，民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項法案窮盡一切的救濟手段；而行政院也表示，會依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

賴總統表示，「執政團隊會團結一心，守護我們得來不易的民主自由憲政制度。民主的紛爭，要用更大的民主來解決。未來，希望我們一起匯聚更大的力量，守護民主台灣」。

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