「財劃法」等法案三讀 政院：顯有窒礙將捍衛憲政秩序

立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等法案，行政院長卓榮泰表示，相關法案有窒礙難行之處，將依照憲法所賦予的權力，捍衛憲政秩序。

立法院昨天在經過朝野立委激烈衝突及馬拉松式表決後，三讀通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等法案，行政院在凌晨回應表示，卓榮泰認為相關法案有窒礙難行之處，甚且沒有經過民主審議程序充分討論，行政院感到沉痛與遺憾。為維護人民憲法權利、五院憲政體制，以及中央財政能力，行政院將在收到法案後，依照憲法所賦予的救濟權力守護自由民主的憲政體制。

卓榮泰強調，罷免是直接民權的展現，然而本次「公職人員選舉罷免法」修法，增添繁複程序，加難人民罷免權利的行使，還扭曲了選民與本屆公職人員在選舉時所立下的委託關係，顯然違背憲法民主審議原則，對於選務機關未來在執行罷免的選務工作上，亦有窒礙難行之處。

他並指出，憲法法庭是在憲政機關違法濫權時，唯一有權終局解決憲法爭議的憲政機關。根據司法院統計，在憲法訴訟法新制自2022年施行到去（2023）年年底為止，人民聲請案件已超過總案件的99.1%。也就是說，絕大多數時間，憲法法庭都在為人民服務，是國人權利受侵害時，尋求終局救濟程序的最後一道防線。而本次「憲法訴訟法」的修正，勢必增高憲法法庭的運作難度，使求助的民眾權利無法獲得充分救濟，並已侵犯司法院的權限，破壞五院體制的憲政運作。

卓榮泰進一步表示，關於「財政收支劃分法」，立法院在未與行政機關充分溝通下，除了法定義務支出之外，中央可運用的財源被大幅削減，導致許多政策無法完整執行，尤其許多跨年度的連續性預算無法繼續進行，影響至鉅，如果因本法施行而無法完成施政規劃時權責將難以釐清。而且在財政與事權沒有同步移轉到地方的情況下，也將造成憲法上垂直權力分立的事權分配難以界定，況且各縣市水平分配更形成「富者更富」的不公平狀況，顯有窒礙難行之處。

卓榮泰強調，台灣是自由民主的憲政國家，法案的修正應該在憲政架構下，經過充分溝通與討論進行審議。行政院對於立法院三讀法案再次感到遺憾。行政院會盡一切努力，依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

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