批藍白毀憲亂政3法 民進黨將窮盡可能救濟手段捍衛民主

立法院會20日三讀修正通過憲法訴訟法、選舉罷免法與財劃法部分條文。民進黨今天表示，對造成此結果的國民黨主席朱立倫與立法院黨團總召傅崐萁表達最嚴厲譴責；民進黨將採取一切可能的救濟手段，不讓藍白「毀憲亂政3法」對台灣民主造成無可挽回的傷害。

民進黨今天凌晨發布新聞稿表示，首先，在上個會期製造嚴重紛擾的國會擴權法案，才剛剛被憲法法庭判決違憲，突顯當初國、眾兩黨充滿錯誤的行為。然而，藍白兩黨在傅崐萁從香港返台後再度故技重施，20日強行通過「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」與「財政收支劃分法」修惡。

民進黨指出，這些法案不僅剝奪人民的基本權利，更癱瘓憲法法庭的監督功能，並且掏空中央政府財政，以國、眾兩黨政治利益的圖謀，讓民進黨無法順利有效執政。

民進黨表示，這一切結果，都是從16日國民黨用暴力行為，將民進黨立委惡意阻擋在委員會之外，讓應該進入開會的民進黨立委無法進入開會開始。不但暴力剝奪民進黨立委職權，並且嚴重違反議事程序，未經任何討論，1分鐘將「公職人員選舉罷免法」修正案送出委員會，在立法院搞國會戒嚴。

民進黨聲明，藍白兩黨一意孤行，完全不顧社會民意沸騰，聯手違反民主程序、踐踏立法精神，強行通過3項極具爭議性法案。這種目無法紀的態度，讓台灣民主蒙上陰影。

民進黨說，其次，對於藍白兩黨立委在議事攻防中使用暴力行為，同樣要提出最嚴厲譴責。藍白在議場再次出現推拉衝撞、粗暴對待民進黨立委的情景，這種公然以暴力限制立委人身自由的行為，不僅羞辱國會尊嚴，更對民主價值造成嚴重傷害。這種粗暴無恥的行徑，徹底暴露藍白政黨對民主核心價值的漠視。

民進黨呼籲，在此關鍵時刻，全體公民應站出來共同譴責藍白兩黨，拒絕藍白聯手的毀憲亂政行徑。台灣的民主得來不易，不能坐視被毀滅殆盡，相信理性而堅定的公民力量，終將成為捍衛台灣民主的最大支柱。

民進黨指出，作為守護台灣民主的政黨，將採取一切可能的救濟手段，不讓藍白「毀憲亂政3法」對台灣民主造成無可挽回的傷害，民進黨必定會與所有關心台灣民主的人民，共同守護珍貴的民主成果，用行動捍衛民主，守護台灣的民主法治。

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