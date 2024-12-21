反對修正選罷法等3法 2萬餘青鳥立院旁聚集

中央社／ 台北21日電

為反對藍白修正選罷法等3法案，台灣公民陣線等公民團體20日上午號召群眾聚集在立法院旁的濟南路1段，主辦方在晚間9時許宣布現場有2萬餘人，活動在凌晨12時結束。

為阻擋國民黨及民眾黨立委強推選罷法等修正案，由台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等多個公民團體20日號召公民前往立法院旁的濟南路1段聚集，人數在晚間達高峰，主辦方喊出現場人數有2萬餘人，包含立法院前、教育部前的中山南路都有人潮。

據記者現場觀察，雖晚間飄細雨但有許多年輕人及長輩撐傘、穿便利雨衣持續在場守候聆聽宣講，只要立法院議場畫面提到舉手表決，現場就喊「退回自肥法案、回歸民主程序、停止表決、不記名就散會」口號。

立法院在晚間11時許通過財劃法修正草案，台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強在立院外的活動現場致詞表示，知道很多人對此結果感到難過，但要記住這樣的憤怒，後續將會究責做出惡行惡狀的立委，讓這些立委落選。

賴中強說，以傅崐萁為首的集團就是要掏空台灣財政、癱瘓政府人事及強奪行政權，立法院內的狀況就是讓民眾認清他們的目的，因此該阻擋法案時就會到場，才能拖延這些法案前進的速度，直到讓這些立委落選運動成功。

立法院程序委員會17日表決通過國民黨立法院黨團所提的20日立法院會議程草案，把報告事項全數暫緩列案，至於攸關加嚴罷免連署的選罷法修正草案、攸關大法官裁判門檻提高的憲法訴訟法修正草案、攸關全國稅收分配的財劃法修正草案等，列為討論事項前4案。

藍綠立委20日上午在立法院議場為修正選罷法爆發激烈推擠衝突，場面數度陷入混亂，多名民進黨立委受傷掛彩。

依公民團體發布聲明，因立法院20日審查3大爭議修正草案，包含選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，動員邀青鳥公民運動在立法院外的濟南路1段集結，口號為「繼續討伐傅崐萁、警告藍白黨人，要求退回3大惡法」。

近上午11時許，立法院近康園餐廳的出入口遭破防，圍欄被聲援青鳥活動的民眾推倒且企圖衝入立院，並與警方爆推擠，青鳥支持者喊出「停止開會」口號，衝突約40幾分鐘後，民眾返回座位區，聆聽宣講。

下午4時許，立法院大門外又爆發一波衝突，聲援活動的民眾喊出「國民黨下台、停止開會」等口號，最後警方強勢介入後，衝突未擴大。

晚間6時許，聲援「冬季青鳥在台北」活動的民眾開始增加，主辦方喊出超過1萬5000人。據記者現場觀察，現場多為年輕人；晚間9時許，主辦方宣布超過2萬人，人潮從濟南路1段滿溢至中山南路的教育部及監察院外，活動在立法院凌晨12時宣布散會後結束。

排黑條款 選罷法

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