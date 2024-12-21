藍白聯手闖關3法案 傅崐萁：粉碎賴清德陰謀

20日立法院會經整天議事攻防，選罷法、憲訴法、財劃法等修正案三讀通過。國民黨立院黨團舉行記者會，總召傅崐萁出面宣示，尤其是憲訴法修正後，將粉碎賴清德總統用憲法法庭箝制國會的陰謀。

立法院20日早上發生朝野肢體衝突，藍白聯手排除民進黨立委占據主席台，讓議事重新運轉，接著挑燈夜戰通過選罷法、憲訴法、財劃法等修正案三讀通過。

在財劃法修正案三讀通過後，國民黨團舉行記者會，傅崐萁說，財劃法重新修正通過，經過25年，台灣地方自治一直無法落實憲法要求，讓中央釋出三千多億，讓地方有充足財源，把地方建設第一時間完成，恭喜全國國人，讓中央不再「集錢又集權」。民進黨政府表達無法釋出中央資源給地方，但這四年時間中央超收1兆8千多億元，過去3年歲計賸餘高達1兆1千多億元，中央當然有錢給地方。

傅崐萁表示，除了財劃法修正案，接著讓國會安定，不會遭受民進黨政府用中央資源凌虐國會，例如基隆市長謝國樑為基隆市民守護市產，民進黨依然對其發動罷免，造成基隆市政延宕。不能讓國會因賴清德總統推行惡罷，因而面臨空轉。選罷法修正案讓連署需有身分證影本，否則東抄西抄就可以提出罷免，甚至讓沒有戶籍、已經過世的人口都被列入連署對象，確實監督中央政府，讓國會發揮最大效能。

傅崐萁強調，當賴清德要消滅國會，濫權運用憲法法庭，廢除國會三讀法案。全世界先進民主國家，哪個國會沒有聽證、調查權？只有台灣今年通過國會改革法案，能夠調查民進黨政府貪腐，卻濫用憲法法庭廢除國會聽證、調查權，這是21世紀民主國家之恥。

傅崐萁指出，賴清德帶領的民進黨，要用太上憲法法庭箝制國會，這樣的陰謀被正式粉碎。未來大法官提名一定要經過全民同意，公正的大法官才能為全民所接受，憲法法庭不再是「賴言堂」，都是賴清德的親信擔任大法官。尤其是廢死大法官盤踞在憲法法庭，這是全民公敵。

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