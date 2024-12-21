憲訴法修正三讀 違憲判決門檻提高

立法院會昨三讀通過憲法訴訟法修正案，大法官「現有總額」改為「法定總額」固定十五人，此外參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。目前僅剩八名大法官，若下周大法官人事同意權無人過關，等同憲法法庭將無法運作。

憲法訴訟法修正案第四條，民眾黨團修正動議及國民黨團再修正，大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達中華民國憲法增修條文第五條第一項所定人數時，總統應於二個月內補足提名。

現行憲訴法規定，「判決，除本法別有規定外，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意」。

昨立院表決時，藍白以人數優勢通過民眾黨團所提再修正動議，現行條文未修正，但增訂第二項至第六項條文，參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於九人。參與人數未達前項規定，無法進行評議時，得經大法官現有總額過半數同意，為不受理裁定。

三讀條文也明定，一一三年十二月廿日修正條文，本法修正條文施行日期，自公布日施行。

國民黨立委李彥秀說，大法官是民主政治的最後一道防線，這次憲訴法修正有兩層重要的意義，第一是更嚴謹的釋憲門檻，避免具有多元性、民主正當性的法律輕易失效。第二是對大法官釋憲結果的公信力更為加強，避免出現少數大法官，就決定影響社會重大的解釋案。

民眾黨昨公布憲訴法最新民調，百分之六十八民眾贊成至少有十名大法官才能開庭，不贊成不到兩成，不分年齡層、都有五成以上表示支持。民眾黨團總召黃國昌說，全民對目前這群綠色大法官失望透底，對大法官的擴權發出怒吼。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，憲訴法沒有經過半次朝野協商，國民黨跟民眾黨在最後一刻才端出條文修正動議，內容跟藍委翁曉玲提出版本換湯不換藥，把立院政治黑手伸入憲法法庭，立法院長韓國瑜躲起來不敢面對，民進黨團嚴正反對違憲法案。

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