聽新聞
0:00 / 0:00

讓青鳥淪為黨衛軍／藍批綠製造仇恨 令人髮指

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

「青鳥」昨在立法院外抗爭，行政院長卓榮泰對上街捍衛民主程序的民眾表示感佩。國民黨表達嚴厲譴責，質疑卓榮泰敬佩群眾破壞公物、意圖侵襲國會的蠻橫行徑，根本是助長暴力；而賴清德總統製造仇恨，讓青鳥淪為黨衛軍，民進黨的暴力手段令人髮指。

國民黨表示，民進黨立委不顧民主秩序，破壞立法院公物，強行以暴力手段強占立院議場，已是民主運作的最壞示範；但讓人民意料之外的是，民進黨的黨、政居然聯手「助長暴力」，在立法院之外，民進黨秘書長林右昌及組織部竟然帶頭動員黨公職包圍立法院。

國民黨指出，在立法院外，民進黨立委鍾佳濱帶頭為民眾剪除柵欄；民進黨立委王世堅、王定宇在場外比手勢叫群眾進來；甚至有民進黨立委試圖阻擾警察維持秩序、要引導民眾進入立法院等，種種行徑讓台灣人民瞠目結舌。

無黨籍立委高金素梅說，她早在六月七日對卓榮泰總質詢就已預言，少數執政的民進黨正在走當年納粹黨暴力奪權的路，「他們心中恨不得像納粹黨一樣，一把火燒掉國會」。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

國民黨：行政院敬佩國會外蠻橫行徑 根本是助長暴力

卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

班班有鮮乳停辦 家長團體憂損害孩子營養權益

相關新聞

藍白共拚財劃法修法三讀 地方財源可增3千多億

立法院會今審議「財政收支劃分法」，預計將三讀通過。國民黨團提出再修正動議，把原版本的所得稅收入25%降為11%，中央原先...

朝野衝突 藍批政院助長暴力

選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案昨在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥。場內藍綠立委激烈肢體衝突，場外抗爭「青鳥」更一度失...

新聞眼／當家鬧事 賴政府向多數民意宣戰

國會再度上演全武行，藍綠「你封門，我鎖門」冤冤相報，朝野政黨惡鬥下，立法品質早非優先考慮事項；但這回不同的是，從行政院長...

藍白聯手闖關3法案 傅崐萁：粉碎賴清德陰謀

20日立法院會經整天議事攻防，選罷法、憲訴法、財劃法等修正案三讀通過。國民黨立院黨團舉行記者會，總召傅崐萁出面宣示，尤其...

新聞幕後／綠和戰兩手 藍硬起來寸土不讓

國民黨團本周二發起夜宿議場行動，不料前晚遭綠營突襲破窗占領議場，昨藍營不忍了強勢清理戰場，還一口氣過關選罷法、憲法訴訟法...

罷免連署附身分證影本 內政部遺憾 憂影響意願

立法院會昨在衝突中三讀修正選罷法部分條文，未來罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。