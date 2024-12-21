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讓青鳥淪為黨衛軍／藍批綠製造仇恨 令人髮指
「青鳥」昨在立法院外抗爭，行政院長卓榮泰對上街捍衛民主程序的民眾表示感佩。國民黨表達嚴厲譴責，質疑卓榮泰敬佩群眾破壞公物、意圖侵襲國會的蠻橫行徑，根本是助長暴力；而賴清德總統製造仇恨，讓青鳥淪為黨衛軍，民進黨的暴力手段令人髮指。
國民黨表示，民進黨立委不顧民主秩序，破壞立法院公物，強行以暴力手段強占立院議場，已是民主運作的最壞示範；但讓人民意料之外的是，民進黨的黨、政居然聯手「助長暴力」，在立法院之外，民進黨秘書長林右昌及組織部竟然帶頭動員黨公職包圍立法院。
國民黨指出，在立法院外，民進黨立委鍾佳濱帶頭為民眾剪除柵欄；民進黨立委王世堅、王定宇在場外比手勢叫群眾進來；甚至有民進黨立委試圖阻擾警察維持秩序、要引導民眾進入立法院等，種種行徑讓台灣人民瞠目結舌。
無黨籍立委高金素梅說，她早在六月七日對卓榮泰總質詢就已預言，少數執政的民進黨正在走當年納粹黨暴力奪權的路，「他們心中恨不得像納粹黨一樣，一把火燒掉國會」。
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