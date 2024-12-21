修正憲訴法／司法院：恐造成憲法法庭難以運作

新修正通過的憲法訴訟法明定參與評議的大法官不得低於十人、宣告違憲不得低於九人，等於是不多補二名大法官，憲法法庭實質無法開庭，甚至無法裁定暫時處分，司法院認為造成憲政機關難以運作，深表遺憾。

司法院前院長許宗力等七名大法官十月底任滿，憲法增修條文明定的十五名大法官僅餘八名，在野黨對賴清德總統提出的正副院長與五名大法官名單有意見，至今未通過。

司法院表示，大法官基於憲法賦權，掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令權，依法組成憲法法庭審理各類憲法訴訟案件，這是在履行憲法忠誠義務，並承負保障人民基本權利及維護國家憲政秩序的重要功能。若憲法法庭無從行使審判權，勢將減損人民尋求救濟的憲法訴訟權利，各機關也無法透過憲法訴訟解決憲政爭議，斲傷違憲審查制度功能。

司法院認為，本次立委提案修法內容觸及憲法法庭程序自主運作，嚴重影響大法官職權行使，修正條文將參與評議的大法官人數改為至少十人，遇有大法官因卸任、辭職、免職或死亡，而未及補足缺額時，恐將因大法官不足十人，而無法進行評議並作成裁判。

依舊法，即使剩下八名大法官，依舊可以開憲法法庭，只是這一個多月下來並未行言詞辯論，也未作出判決。根據新法，現在大法官人數只有八人，根本開不成憲法法庭。

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