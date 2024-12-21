財劃法漏夜闖關 地方預算 將增加3千億

財政收支劃分法昨天在立法院會闖關，在漏夜審議下拚三讀。國民黨團提出再修正動議，把原版本的所得稅收入百分之二十五降為百分之十一，中央原先需多分給地方五千七百多億，降為三千多億，且也取消首都稅百分之三。

藍營強力主導財劃法修法，為地方政府開源，所得稅總收入百分之十一、營業稅總收入減除百分之一點五作為稽徵經費及依法提撥的統一發票給獎獎金後全部收入及貨物稅的百分之十，由中央統籌分配直轄市、縣市及鄉鎮市。

財劃法自一九九九年一月二十五日修正公布後，已逾二十五年未修正，行政院曾於二○○二年、二○○七年、二○○八年、二○一○年、二○一二年，五度向立法院提案，朝野各黨曾多次提出修正草案，卻無法達成修法共識，致屆期滿而不續審，未獲通過。

我國財政收支分配自精省後，被詬病「重中央，輕地方」。昨早院會雖爆發肢體衝突，藍白聯手排除占據主席台的民進黨立委，晚間國民黨強力闖關財劃法修法。

此外，中央政府給予地方政府一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。

根據國民黨團原先修法版本，經計算，中央須分配給地方約五千七百多億元。國民黨團也提出折衷版本，經計算，約可替地方政府增加三千多億元的預算，而國民黨團折衷版本也取消原版本首都稅百分之三。

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