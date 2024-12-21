綠委鼓動 警民衝突 「青鳥」試圖衝立院

立法院院會昨處理選罷法等法案，立院外聚集的「青鳥」，一度衝向警方推擠，意圖衝進立法院，有民進黨立委幫忙移除柵欄，揮手示意向前衝。民進黨團總召柯建銘昨證實，原本要號召青鳥占領議場，後來擔心發生流血事件喊卡。

為抗議國民黨拚相關法案闖關，經濟民主連合、台灣公民陣線等公民團體在立院外舉辦「冬季青鳥在台北」，號召青鳥昨天早上九點起，在立法院外的濟南路一段、康園餐廳集結。

上午約十一時，不少民眾按捺不住情緒，試圖從濟南路康園餐廳旁側門衝進立法院，警力瞬間集結擋在門外，爆發激烈衝突。

柯建銘、立委王世堅、邱議瑩、蔡易餘、王定宇、鍾佳濱等人隨後前往面對抗爭群眾，他們一現身，也讓青鳥情緒為之高漲，開始鼓譟，鍾佳濱趁隙持油壓剪破壞最外層的鐵馬護欄，讓群眾推倒，試圖讓青鳥衝入立院。

現場陷入混亂，負責立院場外維安的台北市警方立刻上前阻止，警民一度爆發肢體衝突，只是現場員警眾多，且仍有其他青鳥呼籲冷靜、最終沒有衝入。

衝突後，立委沈伯洋拿麥克風向場外青鳥喊話，此時，抗爭群眾高喊「委員加油，放我們進去」，王定宇透過麥克風表示，立院內部很多人受傷，需要支援，大家一起進來加油。不過在警力人數優勢下，民眾被擋在門外。

柯建銘表示，藍白推動毀憲亂政法案，罪魁禍首是立法院長韓國瑜，國民黨團總召傅崐萁負責執行，民眾黨團總召黃國昌負責說謊，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌是癱瘓台灣三大惡人。

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