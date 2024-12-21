罷免連署附身分證影本 內政部遺憾 憂影響意願

立法院會昨在衝突中三讀修正選罷法部分條文，未來罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以下有期徒刑、拘役或科一百萬元以下罰金。

內政部表示，罷免提議及連署應附國民身分證正、反面影本，恐造成有心人士藉罷免名義非法蒐集民眾個資，若該等資料保管不慎而外流，均可能造成民眾隱私及財產侵害；此次修法在社會沒有共識下加嚴罷免提議及連署條件，將影響民眾參與罷免案提議及連署意願，限制人民行使罷免權。未來罷免案提出可能極低，深表遺憾。

選罷法三讀修正條文明定，選委會查對連署人名冊時，若有連署人的國民身分證正反面影本記載資料不明或影印不清晰，致不能辨認連署人之姓名、出生年月日、戶籍地址或國民身分證統一編號者，選委會應予刪除。另增訂，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科一百萬元以下罰金。

民進黨立委李柏毅表示，二○二○年罷韓團體一共送四十萬份連署書，如果要依照新法再罷免一次昔日高雄市長韓國瑜，等同是要交出四十萬份身分證正反影本，依照新法，根本是實質沒收罷免權利。

李柏毅表示，當今年一月十三日台灣人投給國民黨立委時，他們同時也知道擁有罷免權利，但任期還沒到一半就改變遊戲規則，民眾不會接受，民進黨要提出釋憲。

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