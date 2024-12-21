聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／當家鬧事 賴政府向多數民意宣戰

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
立法院會昨天處理選罷法等三大法案，國民黨立委昨上午約九時開始「攻堅」進入議場，藍綠立委爆發肢體衝突。記者葉信菉／攝影
立法院會昨天處理選罷法等三大法案，國民黨立委昨上午約九時開始「攻堅」進入議場，藍綠立委爆發肢體衝突。記者葉信菉／攝影

國會再度上演全武行，藍綠「你封門，我鎖門」冤冤相報，朝野政黨惡鬥下，立法品質早非優先考慮事項；但這回不同的是，從行政院長卓榮泰到民進黨立委，全都扮演起鼓動民粹角色，明示、暗示場外民眾進到立法院區內，民進黨執政卻當家鬧事，也形同少數政府向多數民意宣戰。

昨天場內議事衝突剛到一段落，國民黨立委奪回主席台，韓國瑜準備進場之際，場外群眾隨之開始躁動，與立院警察發生推擠。行政院此時發出聲明，非但沒呼籲和平理性，反而直言卓揆對願意上街民眾「表示感佩」，完全無視群眾快失控狀況，還要求警方保護民眾安全，默許「青鳥」做出更激進舉措。

卓榮泰對青鳥抗爭「開綠燈」，在場內失利的民進黨立委於是轉戰場外鼓動群眾，手段更是「直接不演了」。綠委鍾佳濱直接拿油壓剪剪除柵欄，為「青鳥」進入立院開路；綠委王定宇、王世堅等人還不停招手，示意群眾攻進立院。更有甚者，有女綠委更借了大量民進黨幕僚立院證件，想藉此夾帶青鳥「衝組」到立院內，藉由民粹扳回局面。

民眾有上街集會權利天經地義，向特定政黨表達不同意見的初衷，原本也相對單純；但在民進黨秘書長林右昌連日號召「青鳥」，執政黨帶頭升高仇恨情緒，導致議場外群眾試圖以暴力手段攻進議場，一切都已變質，也對台灣的民主制度造成嚴重破壞。

蔡政府時期民進黨完全執政，行大立法大權一把抓，不願理性與在野黨溝通，當時只有民進黨不想過的法案，沒有過不了的法案；如今賴政府少數執政，國會也屈居少數，仍不願謙卑與在野黨溝通，依舊想為所欲為，在國會數人頭輸了，竟不惜鼓動側翼「青鳥」，心裡想的全是政黨利益。

「民主」不應淪為「民進黨作主」，若綠營學不會服從多數、尊重在野黨，未來朝野對立只會愈來愈加劇，自然也更加不利賴政府推動國政。

立院攻防全過程 製表／政治中心 圖／聯合報提供
立院攻防全過程 製表／政治中心 圖／聯合報提供

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

國民黨：行政院敬佩國會外蠻橫行徑 根本是助長暴力

卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

政院：卓榮泰對民眾上街捍衛民主程序 表示感佩

班班有鮮乳停辦 家長團體憂損害孩子營養權益

相關新聞

藍白共拚財劃法修法三讀 地方財源可增3千多億

立法院會今審議「財政收支劃分法」，預計將三讀通過。國民黨團提出再修正動議，把原版本的所得稅收入25%降為11%，中央原先...

朝野衝突 藍批政院助長暴力

選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案昨在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥。場內藍綠立委激烈肢體衝突，場外抗爭「青鳥」更一度失...

新聞眼／當家鬧事 賴政府向多數民意宣戰

國會再度上演全武行，藍綠「你封門，我鎖門」冤冤相報，朝野政黨惡鬥下，立法品質早非優先考慮事項；但這回不同的是，從行政院長...

藍白聯手闖關3法案 傅崐萁：粉碎賴清德陰謀

20日立法院會經整天議事攻防，選罷法、憲訴法、財劃法等修正案三讀通過。國民黨立院黨團舉行記者會，總召傅崐萁出面宣示，尤其...

新聞幕後／綠和戰兩手 藍硬起來寸土不讓

國民黨團本周二發起夜宿議場行動，不料前晚遭綠營突襲破窗占領議場，昨藍營不忍了強勢清理戰場，還一口氣過關選罷法、憲法訴訟法...

罷免連署附身分證影本 內政部遺憾 憂影響意願

立法院會昨在衝突中三讀修正選罷法部分條文，未來罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。