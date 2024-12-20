立院挑燈夜戰財劃法 綠委發言惹不滿 韓國瑜妙語逗歡笑

立法院會今日挑燈夜戰，審議「財政收支劃分法」。在審議第30條時，於委員登記發言階段，民進黨立委王義川登記發言，他表示抗議，在他發言時，底下的國民黨立委表示不滿，是沒有風度的事情。立法院長韓國瑜呼籲，委員克制外，他說，若聽得不開心，就深呼吸，讓在場藍委一陣歡笑。

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