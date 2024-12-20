立院挑燈夜戰財劃法 綠委發言惹不滿 韓國瑜妙語逗歡笑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今晚立法院會挑燈夜戰，排審財劃法。就民進黨立委王義川發言引發藍委不滿，立法院長韓國瑜表示，若聽得不開心，就深呼吸，讓在場藍委一陣歡笑。圖／截自國會直播
今晚立法院會挑燈夜戰，排審財劃法。就民進黨立委王義川發言引發藍委不滿，立法院長韓國瑜表示，若聽得不開心，就深呼吸，讓在場藍委一陣歡笑。圖／截自國會直播

立法院會今日挑燈夜戰，審議「財政收支劃分法」。在審議第30條時，於委員登記發言階段，民進黨立委王義川登記發言，他表示抗議，在他發言時，底下的國民黨立委表示不滿，是沒有風度的事情。立法院長韓國瑜呼籲，委員克制外，他說，若聽得不開心，就深呼吸，讓在場藍委一陣歡笑。

排黑條款 選罷法

延伸閱讀

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

韓國瑜遭潑水 立法院下午三讀通過選罷法修正草案

柯建銘批韓國瑜是癱瘓台灣惡人 曝怕流血才攔青鳥衝立院

卓榮泰感佩青鳥立院抗爭 李彥秀：惡質破壞院際和諧

相關新聞

藍白共拚財劃法修法三讀 地方財源可增3千多億

立法院會今審議「財政收支劃分法」，預計將三讀通過。國民黨團提出再修正動議，把原版本的所得稅收入25%降為11%，中央原先...

朝野衝突 藍批政院助長暴力

選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案昨在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥。場內藍綠立委激烈肢體衝突，場外抗爭「青鳥」更一度失...

新聞眼／當家鬧事 賴政府向多數民意宣戰

國會再度上演全武行，藍綠「你封門，我鎖門」冤冤相報，朝野政黨惡鬥下，立法品質早非優先考慮事項；但這回不同的是，從行政院長...

藍白聯手闖關3法案 傅崐萁：粉碎賴清德陰謀

20日立法院會經整天議事攻防，選罷法、憲訴法、財劃法等修正案三讀通過。國民黨立院黨團舉行記者會，總召傅崐萁出面宣示，尤其...

新聞幕後／綠和戰兩手 藍硬起來寸土不讓

國民黨團本周二發起夜宿議場行動，不料前晚遭綠營突襲破窗占領議場，昨藍營不忍了強勢清理戰場，還一口氣過關選罷法、憲法訴訟法...

罷免連署附身分證影本 內政部遺憾 憂影響意願

立法院會昨在衝突中三讀修正選罷法部分條文，未來罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本；若冒用他人個資連署，處五年以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。