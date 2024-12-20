牽制住藍第一波攻勢 范雲：陳玉珍比鎮暴警察更不文明

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲表示，她30年前參與野百合學運，當年的鎮暴警察都不像陳玉珍這般不文明。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲表示，她30年前參與野百合學運，當年的鎮暴警察都不像陳玉珍這般不文明。圖／范雲辦公室提供

立法院今天一早發生朝野肢體衝突，僵持二個多小時，在藍委突破茶水間側門進入後，國民黨立委陳玉珍開始全副武裝，對主席台發起攻勢；民進黨立委范雲此時挺身而出，牽制住陳玉珍往主席台推進。多位綠委指出，若無此波攻防，依照陳玉珍「無差別式狂掃」模式，主席台恐怕會更早失守。

范雲表示，從主席台下往上爬，這段是最困難的地方，當時看到陳玉珍往主席台方向暴衝，她抱持的心情就是，不管三七二十一就是要牽制陳玉珍，於是就將她「抱緊處理」。陳玉珍眼看主席台左側久攻不下，於是開始轉攻主席台右側，由民進黨立委黃捷展開下一波防禦工事。

范雲說，她30年前參與野百合學運，當年的鎮暴警察都不像陳玉珍這般不文明，當年鎮暴警察會對男性集會遊行者較動粗，但女警對她們都旨在驅離，不會暴力動手，不若陳玉珍，一來就拳腳相向。

范雲在牽制陳玉珍過程不是沒付出代價，衝突過程中連皮衣外套都被拉破。范雲難過地表示，作為台灣民主運動的參與者，她從野百合、野草莓到太陽花，目睹過許多衝突，但今天立法院的暴力行為最令她痛心，大家原本應該團結一致，對抗中共、守護民主，為什麼同僚卻變成了敵人？

排黑條款 選罷法

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