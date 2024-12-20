立院審《財劃法》修正案 藍白黨團提延長開會至午夜

立法院院會延長開會時間處理《財劃法》修正案，根據國民黨團修正版本，建議將中央分配給地方的稅收比例，從25%提高至40%，也就是中央要再多釋出6612億元分配給地方，來增加地方政府的財源。

另外，民眾黨提出折衷版，中央多撥補2700億給地方政府，民進黨則沒有提案。

立法院今晚在藍白黨團提案下，持續挑燈夜戰延長至午夜，每一修正案審查之前，朝野立委光是為了表決方式，記名表決或是舉手表決就多次重付表決多次，議事緩慢進行。 立法院院會處理《財劃法》修正案，持續挑燈夜戰延長至午夜，部分立委體力透支，利用空檔趴桌上小睡一下。記者林俊良／攝影 立法院院會延長開會時間處理《財劃法》修正案，根據國民黨團修正版本，建議將中央分配給地方的稅收比例，從25%提高至40%，也就是中央要再多釋出6612億元分配給地方，來增加地方政府的財源。記者林俊良／攝影 立法院今晚在藍白黨團提案下，持續挑燈夜戰延長至午夜，國民黨立委呂玉玲、王育敏邊開會邊吃麻油雞補充體力。記者林俊良／攝影 立法院院會今晚延長開會時間處理《財劃法》修正案，在藍白黨團提案下，持續挑燈夜戰延長至午夜，每一修正案審查之前，朝野立委光是為了表決方式，記名表決或是舉手表決就多次重付表決多次，議事緩慢進行。記者林俊良／攝影

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