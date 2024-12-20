涉入立院攻防惹議 三立新聞記者致歉
涉入立法院朝野攻防引發爭議的三立新聞魏姓記者今天表示，虛心接受所有指教，對逾越採訪部分表示歉意，日後會恪守記者本分，在採訪場合，謹守新聞原則善盡工作義務。
立法院處理公職人員選舉罷免法部分條文修正草案等爭議法案，中國國民黨籍立法委員徐巧芯助理謝克洋要帶工具進立法院議場而遭警察攔阻盤查，但魏姓記者（謝克洋女友）卻攔阻警察，引發爭議。
根據了解，三立新聞懲處魏姓記者兩小過，所屬主管採訪中心政治組副主任和新聞部總監連帶處分申誡一次。
魏姓記者晚間透過社群網站臉書（Facebook）說，虛心接受懲處並自我檢討。
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