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過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

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影／青鳥被綠營立委煽動拆護欄！鍾佳濱持油壓剪破壞公物...慘了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
當下事發情況曝光，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄繩索。圖／擷取自臉書「政客爽」
當下事發情況曝光，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄繩索。圖／擷取自臉書「政客爽」

立法院會今天排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案，引發公民團體強烈不滿，今天早上九點就號召青鳥，聚集立法院外的濟南路一段、康園餐廳出入口，孰料接近中午群眾情緒躁動，一度推倒最外層的鐵馬護欄，企圖衝入立法院，場面混亂，數度跟警察爆發肢體衝突，所幸現場群眾無大礙，也沒有警察受傷。

究竟群眾如何推倒最外層的鐵馬護欄？透過臉書粉專「政客爽」公布的影音清楚看見，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪破壞串連起來的鐵馬護欄繩索，另外，民進黨立委王世堅、莊瑞雄、王定宇現身在第二道鐵馬護欄的內側，而王定宇和莊瑞雄都不斷手往內揮舞，煽動民眾情緒，示意大家「進來」。

儘管身旁員警一度伸手阻止民進黨立委的「鼓勵行為」，但仍無用，最外層的鐵馬護欄順勢被推倒，群眾不到一分鐘就湧入第二道鐵馬護欄；期間有一名男子，疑因重心不穩，躺在鐵馬護欄上被抬走，場面危險又緊張。

由於鐵馬護欄屬北市警方公務，鍾佳濱擅自破壞實是否觸法？一名北市資深員警指出，當然已觸法，但若沒有重大違規違法態樣，集會遊行都是以活動順利為優先，事後再依蒐證內容，依法偵辦。

王定宇和莊瑞雄都不斷手往內揮舞，煽動民眾情緒，示意大家「進來」。圖／擷取自臉書「政客爽」
王定宇和莊瑞雄都不斷手往內揮舞，煽動民眾情緒，示意大家「進來」。圖／擷取自臉書「政客爽」
王定宇和莊瑞雄都不斷手往內揮舞，煽動民眾情緒，示意大家「進來」。圖／擷取自臉書「政客爽」
王定宇和莊瑞雄都不斷手往內揮舞，煽動民眾情緒，示意大家「進來」。圖／擷取自臉書「政客爽」

排黑條款 選罷法

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