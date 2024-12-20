憲法訴訟法三讀 綠委：扼殺人民釋憲權摧毀民主

立法院會今天三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，民進黨多名立委表示，這不僅是藍白為報復憲法法庭的修法，也在扼殺人民的釋憲權、跟人民對幹，摧毀台灣民主。

立法院會今天三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

民進黨立委范雲在三讀後發言表示，在台灣民主化之後，大法官釋憲以及現在的憲法法庭，曾經是台灣民主的驕傲，因為無論是誰執政，在很多的案件上都呈現超越黨派，成為民主的最後一道防線。然而藍白因為輸不起，把政黨利益置於在國家人民的利益之上，強推憲法訴訟法修法，摧毀台灣民主。

民進黨立委李坤城指出，會議進行期間，藍白都未做提案說明，且表決前才由議事人員發放這麼多的再修正動議。語畢，李坤城把手中資料丟出去，並說藍白透過修法提高釋憲門檻，根本在扼殺人民釋憲權。

民進黨立委郭昱晴指出，人民自救的最後一道防線與後盾，就是訴諸憲法法庭，但藍白修法提高釋憲門檻，剝奪人民的自救權利，藍白之所以這樣做，就是因為國會擴權法案90%以上被憲法法庭宣告違憲。

民進黨立委吳思瑤說，恭喜藍白，因為在國民黨、台灣民眾黨立委的聯手下，憲法訴訟法修法被表決輾壓通過，從今以後藍白就可以無法無天，未來藍白再推違憲的修法也不會怕，而這次修法形同設下史上最高、最難的釋憲門檻。

此外，國民黨團與民眾黨團沒有任何立委在三讀後發言。

商品推薦