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藍白修憲訴法箝制憲法法庭運作 司法院：深表遺憾

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
對於今日立法院三讀通過憲訴法修正案，司法院表示將造成憲政機關運作上的困難，深表遺憾。記者王宏舜／攝影
對於今日立法院三讀通過憲訴法修正案，司法院表示將造成憲政機關運作上的困難，深表遺憾。記者王宏舜／攝影

司法院前院長許宗力等7名大法官10月底任滿，憲法增修條文明定的15名大法官僅餘8名，在野黨對賴清德總統提出的正副院長與5名大法官名單有意見，至今未通過，在野黨今修正憲法訴訟法，明定參與評議得大法官不得低於10人、宣告違憲不得低於9人，等於是不多補2名大法官，憲法法庭實質無法運作。

司法院今表示，大法官基於憲法賦權，掌理解釋憲法、統一解釋法律及命令之權，並依法組成憲法法庭審理各類憲法訴訟案件，此為履行憲法忠誠義務，並承負保障人民基本權利及維護國家憲政秩序的重要功能。若憲法法庭無從行使審判權，勢將減損人民尋求救濟之憲法訴訟權利，各機關亦無法透過憲法訴訟解決憲政爭議，斲傷違憲審查制度功能。

司法院指出，本次立法委員提案修法內容觸及憲法法庭程序自主運作，嚴重影響大法官職權行使，如修正條文將參與評議的大法官人數改為至少10人，遇有大法官因卸任、辭職、免職或死亡，而未及補足缺額時，恐將因大法官不足10人，而無法進行評議並作成裁判。況且同意違憲宣告的大法官人數必須有9人以上，在大法官人數未補齊之前，將造成極少數即得制約多數的情形。

另從表決門檻來看，即使大法官缺額全數補足，高門檻的評決人數要求仍易導致審案效率降低，不利於人民基本權利之保障。司法院認為維持憲訴法，原規定於憲法訴訟實務運作並無窒礙，對於今日立法院三讀通過憲訴法修正案，將造成憲政機關運作上的困難，深表遺憾。

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